Pavol Staňo v rozhovore: Dôvod vedenia klubu o mojom konci som neprijal

Vždy to tak je, že jedna strana je menej spokojná, vraví rodák z Čierneho.

ŽILINA. Finále Slovenského pohára so Slovanom Bratislava, úspešná baráž o miestenku v Európskej konferenčnej lige, cesta pohárovou Európou až do baráže o skupinu, päťzápasová nevydarená šnúra v lige a koniec v MŠK Žilina. Tréner Pavol Staňo toho v uplynulom roku zažil viac ako dosť. Bolo sa o čom rozprávať.

Rok 2021 sa pomaly blíži ku koncu. Vy ste toho počas neho zažili neúrekom. Ako sa obzeráte za uplynulými mesiacmi?

- Beriem to pozitívne, svojím spôsobom som s uplynulým rokom veľmi spokojný. Na jar sme s mladým mužstvom bojovali v lige o tretiu priečku. Nakoniec sa nám súťaž predĺžila o barážové zápasy, ktoré sme zvládli. Dostali sme sa do predkôl Európskej konferenčnej ligy, kde sme sa prezentovali pekným futbalom. Cez ťažkých súperov sme sa dostali až do rozhodujúceho dvojzápasu s Jabloncom. Síce sme ho nezvládli, ale aj také veci sa vo futbale stávajú. Aj v lige sa nám zo začiatku darilo, držali sme sa na prvom mieste.

Potom prišiel chvíľkový útlm, čo je podľa môjho názoru po namáhavom lete normálne a bežné. Odohrali sme emóciami vypäté stretnutia plus chlapci odchádzali na reprezentačné zrazy. A takisto sme niektorých vyťažovali aj v druhej lige, ktorá je kľúčová pre ich rozvoj. Hráči boli pod neustálym tlakom a doľahla na nich chvíľková únava. Nič to nemení na tom, že chalani dobre pracovali, nedá sa im nič vyčítať. Niektoré zápasy sme nezvládli, ale prezentovali sme sa v nich dobrými výkonmi. Beriem to ako súčasť futbalu a uplynulý rok hodnotím úspešne.

Tesne po vašom nástupe do trénerského kresla v Žiline sa začala pandémia a neskôr vstúpil klub do likvidácie. Boli ste pri zrode úplne nového, omladeného mužstva. Bolo takým prvým zadosťučinením vašej práce pohárové finále so Slovanom Bratislava?

- Začínali sme s chlapcami, ktorí nemali žiadne alebo minimálne skúsenosti s mužským futbalom. Za rok urobili obrovský progres, nabrali skúsenosti. Finále pohára bolo čerešničkou na torte. Odohrali sme výborný zápas a chýbalo málo k tomu, aby sme boli úspešní. Veľká smola bola, že sme dlho hrali o jedného menej, aj keď chalani sa s tým popasovali veľmi dobre. Nakoniec sme prehrali až po prísnej penalte v predĺžení. Za výkon v tomto zápase som bol na nich neskutočne hrdý.

Cesta predkolami Európskej konferenčnej ligy sa skončila až v najneskoršom možnom termíne. Verili ste na začiatku, že to môžete dotiahnuť takto ďaleko?

- Človek si na začiatku nedáva veľké plány. Jednotlivých súperov sme si analyzovali a vedeli sme, že nás vôbec nič jednoduché nečaká. Každé jedno mužstvo malo svoju kvalitu. S Apollonom a Tobolom sme odohrali ťažké stretnutia. Myslím si, že cez Jablonec sa dalo postúpiť.

Bolo domáce víťazstvo 5:0 proti Tobolu Kostanaj vašim najlepším odkoučovaným zápasom na lavičke žltozelených?

- Mužstvo bolo výborne pripravené po taktickej stránke. Tešil ma fakt, že veci, ktoré sme chceli zmeniť, nám priniesli želaný efekt a dominantnú hru.