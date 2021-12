Herne a kasína v Žiline zostanú, poslanci neschválili ich zákaz

Mesto Žilina nezakáže umiestňovanie herní a kasín na území mesta.

ŽILINA. Mesto Žilina nebude nasledovať príklad Bratislavy, Nitry či Prešova a nezakáže umiestňovanie herní a kasín na území mesta.

Návrh poslaneckých klubov Za naše mesto a Klub za ZA na prijatie príslušného všeobecne záväzného nariadenia získal na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva podporu 16 poslancov, na jeho schválenie chýbali dva hlasy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Aj keď v zmysle novelizácie zákona už zákazu hazardu nemusí predchádzať občianska petícia, pätnásti mestskí poslanci spoločne s občianskymi aktivistami vytvorili začiatkom novembra iniciatívu Žilina proti hazardu a spustili petíciu

za úplný zákaz hazardu v meste.

"K dnešnému dňa sa nám podarilo vyzbierať 1 131 podpisov prostredníctvom online petície a 613 podpisov v uliciach. Zhoršujúca sa epidemická situácia nás donútila presunúť sa iba do virtuálneho prostredia, aj napriek tomu ma záujem Žilinčanov o danú problematiku teší," poznamenala poslankyňa Miriam Šuteková.



Ako upozornil viceprimátor Vladimír Randa, podobné VZN prijali v minulých rokoch už v 70 obciach a mestách na Slovensku. "Na automatoch hrávajú najchudobnejší ľudia a prehrá sa v nich v porovnaní so stávkovými kanceláriami a

internetovým stávkovaním viac peňazí. Podľa dostupných údajov prehrali Žilinčania v roku 2020 v herniach spolu 9 miliónov eur. To znamená, že 10-tisíc výplat skončilo v automatoch a nikdy sa hráčom nevrátilo," uviedol Randa.



V takmer dvojhodinovej diskusii odzneli aj názory proti prijatiu VZN. Podľa poslanca Lukáša Milana ide o príliš silný zásah do slobody podnikania, jeho kolega Branislav Delinčák upozornil, že nariadenie rieši len jeden segment hazardu. "Toto nariadenie nerieši problém hrania ako takého, pretože gro hráčov, ktorí radi hrajú, sa len presunie do online priestoru," skonštatoval Delinčák.



Pri záverečnom hlasovaní sa prezentovalo 29 poslancov, návrh VZN podporilo 16 z nich a na dosiahnutie potrebnej trojpätinovej väčšiny tak chýbali dva hlasy. Viceprimátor Randa ešte pred hlasovaním vyhlásil, že ak zákaz hazardu

nebude schválený, v petičnej akcii bude iniciatíva Žilina proti hazardu pokračovať a so snahou o prijatie príslušného VZN prídu znova s už väčšou občianskou podporou.