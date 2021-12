Bol nesvoj z toho, že nebol nervózny. Rozhodca Očenáš má za sebou premiéru v skupine

Jedna lastovička leto nerobí, hovorí skromne jeden z najlepších slovenských rozhodcov.

ŽILINA. Michal Očenáš sa rozhodovaniu futbalových zápasov venuje už 15 rokov. Od žiakov, dorast a mužov na dedinskej úrovni sa postupne prepracoval na najvyššiu slovenskú futbalovú scénu. Vo Fortuna lige rozhodoval prvýkrát v máji 2015 stretnutie Myjava – Ružomberok. Premiérové stretnutie na medzinárodnej úrovni rozhodoval o dva roky neskôr. Išlo o prvé predkolo Európskej ligy medzi mužstvami KÍ Klaksvík a AIK Štokholm.

„Futbal som hrával odmalička, od brány až po útok som si prešiel všetkými pozíciami. Bol som bojovný typ hráča. Aj keď teraz stretnem kamarátov, tak sa smejú, že proti mne nechceli hrávať ani na tréningoch, pretože som ich kopal,“ spomína na svoje začiatky.

Rok 2020 bol náročný aj pre rozhodcov, keďže kvôli začínajúcej pandémii koronavírusu bolo veľa zápasov aj turnajov zrušených. V uplynulom roku to už bolo lepšie a na nedostatok práce sa Michal Očenáš nemohol sťažovať, zvlášť v slovenskej lige. Fyzická pripravenosť rozhodcov musí byť špičková, tréningový proces majú porovnateľný s ligovými futbalistami. Ani napriek výbornej kondícii sa koronavírus nevyhol ani jednému z najlepších slovenských rozhodcov.

„Covidom som sa nakazil po poslednom jarnom zápase. V nedeľu som mal ísť na očkovanie a v sobotu mi vyšiel pozitívny test. Podobne ako iní športovci, aj ja som mal, bohužiaľ, ťažký priebeh, čo ma prekvapilo. Normálne ma to položilo. Mal som 40-tky horúčky a nevládal som prejsť ani na toaletu,“ spomína.

Z mailu bol prekvapený

Rodený Žilinčan, ktorý si prešiel klubmi z Bánovej, Rosiny či Bytčice, sa dočkal ocenenia svojej doterajšej práce. 10. novembra mu prišiel email, že ho čaká zápas Európskej konferenčnej ligy. O tri dni neskôr sa dozvedel, že pôjde o súboj Maccabi Haifa – Union Berlín. A keďže UEFA zverejňuje oficiálnu nomináciu rozhodcov až dva dni pred samotným stretnutím, k danému stretnutiu sa nikde nevyjadroval.

„Z mailu som bol veľmi milo prekvapený. Naozaj som to nečakal. Aj keď som tajne dúfal, že by sa mi to mohlo podariť. Vnímal som to tak, že komisia rozhodcov UEFA sleduje moje výkony na medzinárodnej úrovni. Potešilo ma to,“ povedal Michal Očenáš.

Už viackrát sa stalo, že v niektorom zo skupinových zápasov pôsobil ako štvrtý rozhodca. Bolo to okrem iného aj na jeseň minulého roka v zápase Európskej ligy medzi Arsenalom Londýn a Dundalkom.

„Bol to úžasný zážitok a skúsenosť. Na Emirates Stadium sa nechodí každý deň. Bolo to výborné. V kútiku duše som dúfal a veril, že zápas na tejto úrovni bude čakať aj mňa,“ povedal Michal Očenáš, ktorého veľká chvíľa prišla vo štvrtok 25. novembra.

Nervózny nebol

Na piaty hrací deň skupiny E bol nominovaný s kolegami Petrom Bednárom a Danielom Poláčkom, ako štvrtý rozhodca bol k dispozícii Martin Dohál.