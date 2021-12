Kotešovú pribrzdila zlá šnúra. Tréner Mozolík: Myslel som si, že v Belej dostaneme 10

Od zápasu vo Varíne sa nám prestalo dariť herne aj výsledkovo, vraví tréner Matej Mozolík.

KOTEŠOVÁ. S 19 bodmi a 7. miestom v tabuľke ukončili futbalisti Kotešovej jesennú časť ročníka 2021/2022 v piatej lige. Uplynulých 13 kôl sme zhodnotili s hlavným trénerom Matejom Mozolíkom.

Kotešová mala fantastický vstup do súťaže. Po úvodnom kole, kedy remizovala na ťažkej pôde vo Vysokej nad Kysucou 1:1, následne zvíťazila v troch stretnutiach po sebe (Radôstka 6:3, Strečno 2:0 a Višňové 2:1).

„Zlomilo sa to smolnou prehrou vo Varíne. V druhom polčase sme boli jednoznačne lepší, ale nedokázali sme ho preklopiť na našu stranu. Zahodili sme tri stopercentné šance. Od tohto zápasu sa nám prestalo dariť herne aj výsledkovo. Aj keď sme vyhrali zápasy aj po štvrtom kole, nebolo to takým spôsobom ako predtým,“ povedal na úvod tréner Kotešovej a pokračoval:

„Trápili sme sa a do konca jesene to bolo ako na hojdačke. Raz sme vyhrali, potom prehrali. Keby sme vyhrali posledné kolo, skončili by sme na piatom mieste, čo som aj deklaroval pred sezónou. V zápase proti Starej Bystrici sme na konci dostali smolný gól a sme siedmi. Jeseň hodnotím na trojku – nie sme spokojní ani nespokojní.“

Doma prehrali len raz

Pri zápasoch Kotešovej sa diváci rozhodne nenudia. V stretnutiach tohto mužstva padá veľa gólov, o čom sme sa mohli presvedčiť aj uplynulú jeseň (Radôstka 6:3, Rajec 5:0, Belá 2:6, Stará Bystrica 6:6).

„Sme jedno z mužstiev, v zápasoch ktorých padá najviac gólov na zápas. Aj túto jeseň sme podobne ako v sezónach predtým veľa gólov dávali, ale aj inkasovali. Je pekné, že sa dokážeme presadiť, ale na druhú stranu aj smutné, že veľa gólov dostávame,“ hovorí Mozolík.

Na ihrisku Kotešovej dokázalo počas jesene vyhrať iba Čierne (0:2). Okrem toho mužstvo OFK trikrát vyhralo, dvakrát remizovalo a nazbieralo 11 bodov.

„S touto bilanciou som spokojný, nakoľko sme o jeden zápas viac hrali vonku ako doma. Doma sme celkom silní. Mohlo to byť ešte lepšie, keby sme zvládli posledné kolo so Starou Bystricou. Naopak, vonku sa trápime,“ doplnil.

Mužstvo má na viac

Vo vyrovnanej tabuľke zimuje Kotešová na 7. mieste. ´