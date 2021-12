Z vianočného taniera sa na vás nemusí pozerať iba kapor

Portál masodomov sa pozrel na to, aké druhy mäsa, spôsoby jeho úpravy a tradície s ním spojené nájdeme v rôznych kútoch sveta.

Vianoce sú nielen náboženskou a kultúrnou slávnosťou, ktorú slávia miliardy ľudí po celom svete. Sú považované aj za sviatky mieru a pokoja, ale veľmi často najmä za sviatky hojnosti. V gastronómii sa za symbol dostatku a hojnosti už tradične považuje mäso. Možno práve preto ho nájdeme na sviatočnom stole naprieč celým svetom. Portál masodomov sa pozrel na to, aké druhy mäsa, spôsoby jeho úpravy a tradície s ním spojené nájdeme v rôznych kútoch sveta.

Tu je 15 najzaujímavejších:

Ostrov Barbados

Na vianočný stôl na Karibskom ostrove Barbados už celé stáročia patrí pečená šunka zdobená ananásovou a šťaveľovou polevou, rumový koláč a jedlo zvané JUG JUG, v ktorom badať škótsky vplyv na tomto ostrove. Aj v JUG JUG nájdeme mäso zmiešané s holubím hráškom, morskou soľou a bylinkami.

Martinik

Na francúzskom ostrove Martinik v Karibiku sa počas adventu a na Nový rok navzájom navštevujú rodiny a susedia. Návštevy prinášajú sviatočné jedlá, ako sú paštéty, guláš z bravčového mäsa, ale najmä boudincréole – čo je niečo ako naše krvavé jaternice. Do skorých ranných hodín potom spolu hodujú a spievajú vianočné koledy. K tradičným textom pridávajú aj svoje vlastné verše.

Južná Afrika

Hoci sa vianočné tradície v Južnej Afrike líšia podľa regiónu a kultúry, väčšina kresťanských rodín sa na Štedrý večer stretáva pri akomsi rituálnom varení nazývanom braaing . Ako hlavný chod sa najčastejšie podávajú marinované steaky a dlhé zatočené klobásy zvané boerewors, po ktorých nasleduje zvyčajný dezert - puding z malvy.

Vianoce na Kostarike

Exotická Kostarika je známa nielen svojimi prekrásnymi plážami, ale aj tzv. mäsovými tamales, ktoré sú tu symbolom sviatkov už celé stáročia. Na ich prípravu si rodiny vyhradia celý víkend. Všetci členovia rodiny sa stretnú v jednej kuchyni a rozdelia si jednotlivé úlohy. Tamales je slaná pochúťka z kukuričného cesta a bravčového či hovädzieho mäsa, zeleniny a rôznych korenín. Balia sa do zelených banánových listov.

Francúzi sú veľkí gurmáni a na Štedrý deň to platí obzvlášť

Nezvyčajné vianočné tradície však nájdeme aj v Európe. Francúzsko ako krajina gurmánov nenecháva nič na náhodu ani počas sviatkov. Na štedrovečernom stole nechýbajú samé špeciality, domáci si doprajú šampanské a predkrm v podobe kačacej pečene Foie Gras, ustríc či údeného lososa. Ako hlavný chod si Francúzi najčastejšie volia pečenú morku alebo hus plnenú gaštanmi. Špecialistom na sladké na Vianoce je Provensálsko, v tejto časti Francúzska je totiž zvykom pripraviť až 13 sladkých maškŕt, ktoré symbolizujú Ježiša a 12 apoštolov.

Nemecko

V Nemecku sa na štedrú večeru ako hlavný chod najčastejšie podáva pečená vianočná hus - Weihnachtsgans. Niekedy sa nahrádza pečenou kačicou alebo králikom. K tomu nesmú chýbať obľúbené klobásky, zemiakové knedle a červená kapusta. Najobľúbenejším sviatočným dezertom v krajine je Stollen - dlhý, plochý sladený chlieb, ktorý je podobný ovocnému koláču.

Ako oslavujú Briti?

Briti oslavujú Vianoce inak ako my. Ich sviatky oficiálne začínajú až 25. decembra, kedy sa rodiny stretávajú pri sviatočnej večeri. Jej základom je plnený moriak, na stole však nechýba ani legendárny anglický čierny puding. V minulosti bol plnený hovädzím mäsom, dnes obsahuje sladké sušené ovocie, ktoré sa marinuje v kvalitnom brandy s prímesou špeciálneho korenia. Podľa starého zvyku sa do cesta zamiešava minca, ktorá má priniesť rodine blahobyt.

Jamajka je plná chutí

Vianoce na Jamajke sú farebné, bohaté a plné chutí. Ostrovania si na Vianoce najskôr doprajú pečenú šunku s ananásom a čerešňami, ďalším chodom býva tradične mäso - obľúbené je najmä bravčové, kuracina, ale napríklad aj upečený hovädzí chvost.

Argentína

Argentínčania si na vianočnú večeru doprajú pečené prasiatko a ako predkrm sa podáva viteltoné, čo je krájané teľacie mäso so smotanovou tuniakovo-majonézovou omáčkou.

(zdroj: masodomov.sk)

V Austrálii štedrovečerná grilovačka

Vianoce v Austrálii sa spájajú s množstvom čerstvých sezónnych letných potravín. Na stôl sa kladú šaláty, pečené kurča, čerstvé ovocie a, samozrejme, množstvo čerstvých kreviet, či už tigrie, banánové alebo kráľovské. Austrálski kresťania sa tradične zúčastňujú polnočnej omše a na Štedrý deň sa podáva akási obedňajšia večera s rodinami a priateľmi, ktorá má najčastejšie podobu grilovačky, ale niekedy môže vyzerať aj ako tradičná britská vianočná večera s pečeným moriakom a slivkovým pudingom.

Mexiko

V Mexiku by ste si na Štedrý deň mohli pochutnať na pečenej morke, údenej šunke, sušenom Jamóne, ale aj na menej tradičných jedlách, ako sú Bacalao - sušená, solená treska, krevety a zapiť by ste to mohli napr. koktailom z chobotnice.

Čile

Štedrý večer je čas, keď sa rodiny stretávajú na veľkej večeri. Bežná je na stole pečená morka, no objavujú sa aj iné druhy mäsa. Nechýba ani zelenina, zemiaky a čilské víno, zvyčajne červené. Čiľania majú na Vianoce najradšej svoj tradičný sviatočný nápoj nazývaný cola de mono - „opičí chvost“. Každý má svoj vlastný recept, ale základnými ingredienciami sú takmer vždy alkohol, káva, mlieko a cukor.

Filipíny

Vianočnú večeru na Filipínach sprevádzajú predovšetkým sladké chute. Vianočná šunka je sladená medom a chrumkavé pečené prasiatko má skaramelizovanú šupku. Obľúbené sú aj filipínske sladké špagety podávané v paradajkovej omáčke sladenej cukrom. Z ďalších hlavných jedál sa podávajú pečené kurčatá plnené iným mäsom a cibuľou (rellenongmanok) a volské držky v arašidovej omáčke.

Rumunsko

Vianočná večera v Rumunsku je plná mnohých tradičných jedál. Vyrába sa niekoľko bravčových špecialít, ako je flick, čo je bravčové mäso (zvyčajne stehno) v aspiku a bravčový guláš. Rumuni podávajú aj domáce kyslé uhorky a tradičný rumunský vianočný sladký chlieb známy ako cozonac, ktorý sa dá pripraviť na mnoho spôsobov s rôznymi náplňami.

Japonci na Vianoce vo fastfoode

Jedna z najbizarnejších vianočných tradícií sa zažila v Japonsku. Japonci oslavujú Vianoce len približne päť desaťročí.Pre nich sú tieto sviatky niečím podobným ako je pre nás Sviatok sv. Valentína. To, čo sa nám bude zdať viac ako absurdné, je v tejto krajine obľúbeným zvykom mnohých rodín. Namiesto toho, aby si Japonci vychutnávali sviatočnú atmosféru v kruhu rodiny, radšej sa vyberú do známeho fastfoodového reťazca KFC. Tu oslavujú vianočné sviatky pri tzv. „party vedierku“ s vyprážanými kuracími stehienkami. Dokonca sú ochotní naň čakať v rade aj niekoľko hodín. Ľudia si preto často v týchto fastfoodoch počas Vianoc pre istotu dopredu rezervujú miesta.

Tento zvyk sa v Japonsku zakorenil v 70. rokoch minulého storočia, kedy americký reťazec vytvoril na Vianoce pre japonský trh masívnu reklamnú kampaň. Z nej sa na domácich usmievala šťastná americká rodinka, ktorá si užívala sviatky pri spomínanom party vedierku s kuracinou. A keďže Japonci chcú byť rovnako šťastní ako Američania, rýchlo si osvojili Vianoce aj s pre nich jediným známym symbolom Vianoc - vedierkom kuracích stehienok z KFC.

Vypracoval: Ing. Boris Halaj, www.masodomov.sk