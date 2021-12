Sebastián Šmida zaplatil na narodeniny mastnú finančnú čiastku: Jednoducho ma otrhali

Vlci Žilina – HK Brezno 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)

Góly a asistencie: 9. Mikula (Petran), 16. Petran (Mikula, Koyš), 27. Markovič (Koyš, Mikula), 31. Vybiral ts., 37. Mikula (Rehák, Markovič), 52. Cíger (Vybiral, Nahálka) – 28. Veselý (Rybár, Koštial), 31. Surový, 52. Bodnár (Sarvaš, Veselý).

VLCI ŽILINA: Mikoláš – Sloboda, Pišoja, Cíger, Skladaný, Petráš – Hřebíček, Drtina, Safaraleev, Šmida, Vybiral – Petran, Nahálka, Mikula, Markovič, Koyš – Greguss, Myšiak, Rehák, Jakubík, Lopušan.

HK BREZNO: Ovečka – Petrinec, Ganz, Dvonč, Surový, Galbavý – Španko, Soveľ, Bodnár, Kylnar, Sarvaš – Homola, Viktorin, Koštial, Rybár, Veselý – Bálint, Vongrej, Lukačovič, Fungáč, Hojo.

Ostatné výsledky: Dubnica - Trnava 4:1, Modré krídla Slovan - Skalica 4:3 pp, Topoľčany - Považská Bystrica 4:3 sn, Humenné - Levice 2:1.

Ohlasy trénerov:

Jaroslav Beck, tréner Brezna – "Do zápasu sme chceli vstúpiť so stopercentnou koncentráciou a úsilím. Snažili sme sa, aby to nebolo na náhodu, aby to malo nejakú koncepciu. Myslím si, že do určitej miery sa nám to podarilo. Stále doplácame na naivné individuálne chyby a fauly. Už ale vieme, čo chceme hrať. Kvalita bola na domácej strane a naše chyby dokázali potrestať. Snáď sa nám podarilo prispieť k slušnému zápasu. Aj keď sme chceli ešte lepší, aby to bolo zaujímavejšie, dramatickejšie."

Tomáš Harant, asistent trénera Žiliny – "Musím priznať, že súper sa pod novým trénerom zlepšil, čo bolo vidieť na výsledkoch z posledných zápasov. Do stretnutia sme vstúpili s rešpektom. Začali sme dobre, aktívne, boli sme sústredení. Podarilo sa nám streliť dva góly. V druhej tretine sme poľavili, čo súper využil na zníženie, podarilo sa im premeniť rýchle brejky. Pokračovali sme ďalej v konštrukčnej hre a pridali sme ďalšie presné zásahy, ktorými sme zápas definitívne zlomili. Hráčom ďakujem za to, že dokázali pracovať celých 60 minút."