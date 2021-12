Kapitán Kotešovej Erik Valášek: Bol to môj najhorší polrok v mužskom futbale

Hádali sme sa medzi sebou a s rozhodcami, hovorí o nevydarenej šnúre v strede jesene.

KOTEŠOVÁ. Pri jeho mene svieti v počte odohraných minút počas jesene číslo 1212, čo je najväčšia minutáž zo všetkých hráčov V. ligy. Reč je o 32-ročnom kapitánovi Kotešovej Erikovi Valáškovi, s ktorým sme sa obzreli za uplynulými trinástimi kolami.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vizitka Erika Valáška Dátum narodenia: 3. 12. 1989 Vek: 32 rokov Výška: 194 cm Hmotnosť: 99 kg Pozícia: stopér Predchádzajúce kluby: Žilina-Závodie, Hôrky Obľúbený klub: Real Madrid

Ako hodnotíte uplynulú jesennú časť?

- Vstup do súťaže sme mali slušný, výsledkovo sa nám darilo. Takisto to bolo dobré aj v Slovenskom pohári. Potom sme sa akoby uspokojili. Stred jesene nebol z našej strany ideálny. Získavali sme málo bodov. Hrali sme bez chuti, pohybu, nasadenia. Skôr sme sa hádali medzi sebou a s rozhodcami, ako by sme sa sústredili na naše výkony. Podľa môjho názoru došlo k podceneniu súperov. Mysleli sme si, že to pôjde samo. Urobili sme si posedenie, aby sme utužili partiu. A aj to akoby nám skôr uškodilo.

Vaše meno svieti s počtom odohraných 1212 minút na prvom mieste medzi všetkými hráčmi V. ligy. Počas jesene ste na ihrisku nechýbali ani minútu. Čo na to hovoríte?

- (úsmev) Mal som šťastie, že sa mi vyhýbali zranenia. A výborné bolo, že aj časovo som zápasy stíhal. Odohraná porcia minút ma teší.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Zlé diagnózy nepočúvol, do zápasov chodil cez bolesť. Srdciar "Šnapy" ide cez mŕtvoly Čítajte

Išlo o vašu najgólovejšiu jeseň (7), odkedy pôsobí Kotešová v piatej lige. A to ste ešte polovicu zápasov odohrali na pozícii stopéra. Ako ste spokojný s vašimi výkonmi?

- Na to, na akom poste som hrával, to po gólovej stránke bolo fajn. Ale keď sa na to spätne pozriem, bol to môj najhorší polrok v mužskom futbale, čo sa týka výkonov. Nebolo to ono.

V uzamknutej časti sa dozviete: - čo povedal Erik Valášek k hernému prejavu mužstva - čo bolo podľa neho z herného a výsledkového hľadiska fajn - ktorých ľudí vyzdvihol - čo bolo mínusom mužstva, čo mu chýbalo - v zápase proti ktorému súperovi podali najhorší výkon v sezóne - k akému kroku sa odhodlal pred zápasom v Skalitom - či bolo na Jakubovi Tabakovi zo začiatku sezóny vidieť, že sa trápi - čo povedal Erik Valášek na adresu Jozefa Játyho - s akým umiestnením bude spokojný po skončení súťaže

Ako sa vám pozdával herný prejav mužstva?