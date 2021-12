Tréner Zástrania Milan Gašpierik: Bytča je možno nabitá peniazmi, ale nie kvalitou

Ideme od zápasu k zápasu, o postupe sa nebavíme, hovorí najlepší tréner I. triedy ObFZ Žilina.

ZÁSTRANIE. Fantastickú jeseň v I. triede má za sebou Zástranie, ktoré s bodovým náskokom pred druhou Bytčou zimuje na čele tabuľky. Aj keď hlasovanie o najlepšieho trénera bolo veľmi tesné, nakoniec ho ovládol tréner FK Milan Gašpierik, ktorému sme položili pár otázok.

Vizitka Milana Gašpierika Dátum narodenia: 28. 4. 1976 Vek: 45 rokov Hráčska pozícia: ľavý obranca Klub ako hráč: Zástranie Klub ako tréner: Zástranie Obľúbený klub: Tottenham Hotspur Trénerský vzor: Antonio Conte

V ankete nášho webu ste sa so ziskom 36 bodov stali najlepším trénerom jesene. Čo na to hovoríte?

- Prekvapilo ma to. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí za mňa hlasovali. Bodaj by sme sa ako klub prezentovali rovnakými výkonmi aj v jarnej časti a pokúsili sa postúpiť do V. ligy.

Vy ste na prvé miesto dali Pavla Šugára z Lietavskej Lúčky. Prečo?

- Na to, že v kádri nemá väčšiu hviezdu, dokázal dostať svoje mužstvo v tabuľke vysoko. V Lietavskej Lúčke pôsobí dlhšie obdobie a odvádza výbornú robotu.

V rozmedzí šiestich bodov skončili za vami štyria ďalší tréneri. Čím si vysvetľujete, že hlasovanie o najlepšieho trénera bolo takto tesné?

- Nasvedčuje tomu aj tabuľka, veľký favorit na postup nie je. Zrejme všetci počítali s tým, že Bytča bude mať po jeseni veľký náskok. Rozdiel medzi prvými piatimi mužstvami je minimálny. Každý tréner sa vo svojom mužstve snaží robiť svoju prácu čo najlepšie.

Na čom si ako tréner najviac zakladáte?

- Vždy chalanom prízvukujem, že nemám dôvod dať hrať slabšieho hráča a lepšieho nechať na lavičke. Je to na nich, ako budú na sebe pracovať na tréningoch.

Ako by ste opísali partiu chalanov, ktorú trénujete?

- Chalani sú dlhé roky spolu, hrajú vynikajúco.