J. Holúbek chcel skončiť. Počas covidovej pauzy si oddýchol a teraz vedie Belú za postupom

Pre nás bolo najväčším problémom vybrať konkrétnych hráčov, hovorí najlepší tréner V. ligy o našej ankete.

BELÁ. V záverečných rozhovoroch našej ankety majú priestor tréneri. V piatej lige sa stal najlepším koučom jesene Ján Holúbek z ŠK Belá. S dlhoročným trénerom piatoligistu sme sa rozprávali o viacerých témach.

Vizitka Jána Holúbeka Dátum narodenia: 14. 1. 1974 Vek: 47 rokov Hráčska pozícia: záložník, útočník Prezývka: Trenďo Kluby ako hráč: MŠK Žilina, Žabokreky, Topoľčany, Štúrovo, Belá, Orlové, Rudina, Rudinská, akadémia FA United Kluby ako tréner: Belá (prípravka, žiaci, mladší žiaci, starší žiaci, dorast, muži), Varín (prípravka, mladší žiaci, starší žiaci), Dolná Tižina (prípravka) Obľúbený klub: Real Madrid Trénerský vzor: José Mourinho, Ján Kozák

V ankete nášho webu ste sa so ziskom 51 bodov stali najlepším trénerom jesene. Čo na to hovoríte?

- Potešilo ma to, keďže toto poradie určovali tréneri – kolegovia. Z umiestnenia som veľmi milo prekvapený, keďže to medzi nami v zápasoch občas zaiskrí. Je to hlavne vizitka hráčov, ktorí predvádzali výborné výkony. V prvom rade sa chcem poďakovať trénerom, ktorí za mňa hlasovali, ale aj hráčom, ktorí prežili vynikajúcu jeseň.

Aj napriek dominantnej jeseni Belej ste vyhrali iba s 8-bodovým náskokom pred Miroslavom Repáňom z Varína. Prekvapilo vás, že to bolo také tesné?

- Nie. S Mirom Repáňom sa veľmi dobre poznáme a viem, aké to majú vo Varíne ťažké. Súťaž hrá s mladými domácimi chalanmi. Aj ja som ho zaradil na prvé miesto, pretože v klube odvádza fantastickú robotu. Výsledky nie vždy určujú kvalitu trénerskej práce. Na druhej priečke skončil zaslúžene, pretože je nielen hrajúcim trénerom, ale na starosti má klub aj mládež. Klobúk dole pred ním.

V našej ankete ste mali vysoko zastúpenie aj na ostatných postoch: brankár Tichák (36 bodov, 2. miesto), obranca Krška (26 bodov, 1. miesto), záložník Kačáni (21 bodov, 4. miesto) a útočník Žingora (51 bodov, 1. miesto). Určite je to aj vašou zásluhou. Čo na to hovoríte?

- Pre nás bolo najväčším problémom vybrať konkrétnych hráčov. Nominácie na jednotlivých postoch by si vyslúžili viacerí z nich. Všetci sa prezentovali výbornými výkonmi a aj tí hráči, ktorí neboli nominovaní, im veľkou mierou dopomohli ku konečnému umiestneniu. V klube máme obrovskú radosť z toho, že sme sa aj takýmto spôsobom zviditeľnili.

Pred rokom vyšiel v našom týždenníku rozhovor, v ktorom ste hovorili, že ako tréner v Belej končíte. Od leta však klub trénujete už 11. sezónu. Ako vyzeralo vašich deväť mesiacov, kým sa nezačala nová sezóna?

