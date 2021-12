Trnava vyhrala v Žiline po 10 rokoch po spornom momente. Adam Kopas: Faul to nebol

Pozriem si to na videu, ale myslím si, že z mojej strany to faul nebol, hovorí Kopas.

ŽILINA. Futbalisti Spartaka Trnava vyhrali v 17. kole Fortuna ligy na štadióne MŠK Žilina po viac ako desiatich rokoch. O výhre červeno-čiernych rozhodol hlavičkou Martin Bukata v 89. minúte. Ten sa presadil po priamom kope Savvidisa. Štandardnej situácii predchádzal diskutabilný verdikt rozhodcu.

V chladnom počasí si oba tímy nevytvorili veľa tutoviek na skórovanie. V prvom polčase bola o niečo lepšia Trnava, po zmene strán sa karta obrátila. Žilinčanom chýbalo kvôli karanténe viacero hráčov vrátane hlavného trénera Petra Černáka.

Prinášame vám ohlasy jednotlivých aktérov.

Adam Kopas, obranca MŠK Žilina – "Veľmi nás mrzí, že sme nebodovali. Gólu predchádzala sporná situácia. Na to sú však iní, ktorí o tom rozhodujú. Mali sme šancu vyhrať, pretože sme boli aktívnejší. Nakoniec sme inkasovali v úplnom závere a prehrali sme. K futbalu patria emócie. Pozriem si to na videu, ale myslím si, že z mojej strany to faul nebol. Pri góle určite došlo k chybe pri bránení. Súper dobiehal so siedmimi hráčmi a my sme tam boli dvaja...

Bojovali sme aj za chlapcov, ktorí nám chýbali. Aj keď sme zmenili rozostavenie, nehrali sme zle. Boli sme aktívni, hrali sme do konca, ale nevyšlo to. Chceli sme využiť slabé stránky Trnavy pri otváraní hry a podobne. O prvú šestku bude boj až do konca. Musíme sa sústrediť na najbližší zápas a zvíťaziť."

Ľubomír Belko, brankár MŠK Žilina – "Pracovali sme s hráčmi, ktorých sme mali k dispozícii a chceli sme odviesť maximum. Na predzápasovom tréningu som sa dozvedel, že idem do brány. Samotný zápas sa hodnotí veľmi ťažko. Trnava skórovala z ojedinelej šance. Nám to dnes nechcelo padnúť. Gólovú situáciu nechcem hodnotiť, najskôr si ju pozriem na videu. S chalanmi sme si povedali, že po zahratí musia dobiehať a nakoniec sa tak nestalo a skórovali do prázdnej brány."

Martin Bukata, strelec gólu – "Pocity sú fantastické, keďže sme tu desať rokov nevyhrali. Víťazstvo chutí fantasticky. Mal som šťastie, že pri priamom kope sa lopta ku mne odrazila. A už som mal najľahšiu robotu. Celý zápas sme bojovali jeden za druhého, boli sme kompaktní a v úplnom závere sme boli odmenení. Sústredili sme sa sami na seba. Keďže gól padol na konci, o to viac chutí toto víťazstvo. Eufória je veľká, veľmi sa tešíme."