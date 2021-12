Životné jubileum žilinskej basketbalovej legendy. Milan Rožánek oslávil 80-tku

Rozvoju basketbalu v Žiline sa venuje viac ako 50 rokov.

ŽILINA. V uplynulých dňoch sa dožil krásneho životného jubilea 80 rokov PaedDr. Milan Rožánek. Narodil sa v Považskej Bystrici a počas vysokoškolského štúdia v Bratislave bol všestranným a úspešným športovcom. Už viac ako polstoročie ho však Žilina považuje za svojho.

Článok pokračuje pod video reklamou

Po skončení Fakulty telesnej výchovy a športu nastúpil do zamestnania na Vysokú školu dopravnú a odvtedy sa ako basketbalový funkcionár, no predovšetkým tréner – držiteľ licencie FIBA – viac ako 50 rokov venuje rozvoju basketbalu v meste pod Dubňom. Pod jeho vedením v Žiline basketbalovo vyrástla plejáda hráčov, ktorí sa dokázali uplatniť a presadiť v najvyšších súťažiach u nás i v zahraničí. Tí najlepší sa prepracovali do reprezentačných výberov Slovenska nielen v mládežníckych kategóriách, ale aj u dospelých.

Ako tréner vždy popri športe viedol hráčov k tomu, aby nezanedbávali školu či prácu a tak sa lepšie uplatnili v živote.

Milan Rožánek začínal so športom vo futbalovej benjamínke, ale postupne takmer nebolo športu, ktorý by nevyskúšal. Bol viacnásobným mládežníckym majstrom Slovenska v atletike v skoku do výšky, medailistom v prekážkových disciplínach, v skoku o žrdi i vo viacbojoch. Do histórie sa zapísal ako druhý Slovák, ktorý v skoku do výšky prekonal 200 cm.

Z Považskej Bystrice viedla jeho cesta na Fakultu telesnej výchovy v Bratislave. Počas vysokoškolského štúdia sa prebojoval až do atletickej reprezentácie, aktívne hral basketbal, hádzanú, volejbal, ľadový hokej /v akademickom výbere UK si zahral aj s Václavom Nedomanským/ či tenis. V zime sa súťažne venoval behu na lyžiach i zjazdovým disciplínam.

Po ukončení štúdia na FTVŠ síce nastúpil na Vysokú školu dopravnú v Žiline, ale ešte ho čakala ročná vojenská prezenčná služba. Do vtedy začínajúcej Dukly Banská Bystrica prišiel ako atlét /skokan do výšky a viacbojár/. Vážny úraz na silvestrovskej lyžovačke znamenal, žiaľ, koniec jeho aktívnej športovej kariéry. Z vojny sa po roku vrátil na VŠD /VŠDS/ na katedru telesnej výchovy.

Pracovne po niekoľkých rokoch získal doktorát, pôsobil tiež ako zástupca vedúceho KTV VŠDS. Nasledujúca pedagogická, funkcionárska, organizátorská a trénerská dráha Milana Rožánka je – s výnimkou pôsobenia v zahraničí – spojená so Žilinou.

Milan Rožánek sa so spolupracovníkmi veľkou mierou zaslúžil o vybudovanie komplexného basketbalového oddielu /od mládeže po dospelých/. V roku 1968 predložil z poverenia KTV novú koncepciu basketbalu na VŠD. O necelých desať rokov neskôr – v historickej sezóne 1977/78 - muži Slávie VŠD pod jeho trénerským vedením vyhrali 1. SNL a postúpili do najvyššej basketbalovej československej súťaže – 1. ligy.

Pričinil sa o konanie významných podujatí v Žiline – napríklad Večer hviezd /prvé vyhlásenie najlepších basketbalistov v ČSSR s televíznym prenosom/, medzištátne zápasy mužov ČSSR B – Japonsko a ČSSR – Grécko, medzinárodné stretnutie Slávia VŠD Žilina – Kuba, a mnohé ďalšie.

Aj v súčasnosti je Milan Rožánek plný elánu. Organizačne a trénersky vedie v 1. lige mužov Academic ŽU Žilina. Odbornú pomoc má v synovi Róbertovi, ktorý je jeho asistentom. Spolu so starším vnukom Róbertom /reprezentant Slovenska a hráč českého extraligového Kolína/ a mladším Richardom /v prebiehajúcej sezóne hrá za Handlovú extraligu a za Academic ŽU 1. ligu/ ich v Žiline aj na Slovensku poznajú ako basketbalový klan Rožánkovcov.

Jubilant žije v Žiline s rodinou, má tu zázemie a priateľov.

K životnému jubileu Milanovi Rožánkovi želajú veľa zdravia, rodinnej pohody a elánu do ďalších športových aktivít priatelia, basketbalová rodina, známi a pripája sa aj naša redakcia.