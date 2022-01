Najskôr to bral ako vtip. Brankár Varína Ján Ružička nastúpil v 5 zápasoch ako záložník

Bolo to naozaj ťažké, hovorí rodený Varínčan.

VARÍN. Za hráčsku kabínu TJ Fatran Varín sme dali slovo Jánovi Ružičkovi. Gólmanovi, ktorý až v piatich zápasoch nestál v bráne, ale hral na pozícii záložníka. Nielen o tom sme sa s rodeným 24-ročným Varínčanom rozprávali.

Vizitka Jána Ružičku Dátum narodenia: 4. 2. 1997 Vek: 24 rokov Výška: 186 cm Hmotnosť: 75 kg Pozícia: brankár Prezývka: Valec Obľúbený klub: FC Chelsea Futbalový vzor: Manuel Neuer

Ako hodnotíte uplynulú jesennú časť?

- Hodnotil by som ju pozitívnejšie, keby sme mali aspoň o tri body viac. V tabuľke na tom nie sme zle, ale od posledného Rajca nás delí iba päť bodov. Na jar budeme musieť zamakať. Hrali sme to, na čo sme mali. Súťaž hráme s domácimi futbalistami, iba jeden hráč z mužstva nepochádza z Varína. Máme mladé mužstvo doplnené skúsenými hráčmi, v každom zápase sme zo seba odovzdali sto percent. Celkovo hodnotím jeseň kladne.

Vy ste brankár, ale až v piatich zápasoch ste nastúpili v poli. Prečo?

- V poli som hral hlavne zo začiatku sezóny, pretože nás bolo málo. Chodilo nás dvanásť a na striedačku sme brali dorastencov. Tréner sa ma pýtal, či nepôjdem hrať do poľa, keďže som na tom herne lepšie ako druhý gólman. Najskôr sme to brali ako vtip, ale bola to realita. Chcel som pomôcť mužstvu, iná možnosť vtedy nebola.

V bráne ste sa pravidelne striedali s Miroslavom Cesnekom. Aké je to nastupovať každý víkend na inom poste?

- Bolo to naozaj ťažké, keďže sa odjakživa sústredím na brankárske povinnosti (úsmev). Nečakal som, že budem hrať v poli. Nejako som to zvládol a po hernej stránke to tiež nebolo najhoršie.

Ako ste podľa vás zvládli túto úlohu?