Bude to veľký boj. Nad posilnením kádra vo Varíne neuvažujú, V. ligu chcú udržať

Jesennú časť hodnotíme s hrajúcim kapitánom Miroslavom Repáňom.

VARÍN. V hodnotení jesennej časti futbalových klubov sme sa tentoraz bližšie pozreli na účinkovanie Varína. 13 jesenných kôl sme zhodnotili s hrajúcim kapitánom Miroslavom Repáňom.

„Boli zápasy, ktoré sme mali zvládnuť lepšie, ale boli aj také, ktoré sme uhrali so šťastím. Na jeseň sme pravidelne nenastupovali v rovnakej zostave. Niekto bol v karanténe, iný chorý, ďalší zranený. Na toto sme veľmi doplatili,“ povedal na úvod s tým, že v áčku využíval aj chalanov z dorastu.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Nie je to zlé, ale mohlo to byť aj lepšie. Od posledného Rajca máme náskok iba päť bodov. Bude to veľký boj, aby sme sa v piatej lige udržali.“

Pred začiatkom súťažného ročníka 2021/2022 sa Miroslav Repáň v našej ankete vyjadril, že bude rád, ak jeho mužstvo skončí v strede tabuľky. A tam sa aj nachádza, lenže veľký bodový odstup od posledného mužstva nemá. „S umiestnením som spokojný, ale určite sme mohli mať o šesť bodov viac,“ doplnil.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Nočná mora Rajca pokračuje aj v piatej lige. Tréner Šustek: Hlas som zvýšil iba raz Čítajte

Neustále menenie zostavy

Pre futbalistov Varína bola na jeseň typická nevyrovnanosť výsledkov. Hráči Fatrana nedokázali ani raz zvíťaziť v dvoch zápasoch po sebe.

„Pripisujem to tomu, že sme pravidelne menili zostavu. Napríklad v Belej som nastúpil v útoku s chalanom, ktorý nehral futbal päť rokov. Keď nad tým spätne uvažujem, v rovnakej zostave sme na jeseň hrali možno dvakrát. Nebolo to každý víkend tak, akoby som potreboval,“ vravel Miroslav Repáň.

V uzamknutej časti sa dozviete: - čo povedal Miroslav Repáň na margo domácich zápasov - ako sa vyjadril k zápasu v Belej, kde vyhrávali 2:0, ale nakoniec prehrali 2:3 - čo povedal na dve vylúčenia Tomáša Hrušku a jednu ČK Martina Lopušana - aké boli najväčšie plusy a mínusy Varína - čo povedal na margo útočníkov Petra Hrušku s Marekom Kadrliakom - v čom to má Miroslav Repáň ako hrajúci tréner ťažké - aké sú ciele Varína do jarnej časti

Najhorší proti Strečnu, Belú mali na lopate

Zaujímavosťou je, že piatoligista dokázal nazbierať z 15 bodov doma až 11. „Nestrácať doma príliš často body je dobré.