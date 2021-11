Do vyhoreného bytového domu na Hájiku sa vrátili prví nájomníci

Štyri byty zostávajú neobývateľné.

Šéfredaktor - MY Žilina

ŽILINA. Po troch týždňoch po požiari bytového domu na žilinskom sídlisku Hájik sa časť nájomníkov dnes mohla vrátiť do svojich bytov. Domov mohli prísť len obyvatelia bytov na prvom až štvrtom poschodí.

Nájomníci z ďalších z dvoch najvyšších poschodí Vianoce určite neprežijú v bytoch, ktoré poškodil hrozivo vyzerajúci požiar strechy domu na ulici Jura Hronca.

„Vracia sa osemnásť ľudí do ôsmich bytových jednotiek. Som rád, že sme slovo dodržali a ľudia sa pomerne rýchlo vrátili. Dva byty zasiahnuté požiarom a ďalšie dva pod nimi sú ešte v neobývateľnom stave,“ oznámil primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Škody za 162-tisíc

Mesto chce čím skôr vybrať dodávateľa rekonštrukcie domu. Primátor sľubuje, že do konca januára by mali nasťahovať nájomníkov z piateho poschodia, do konca februára vrátiť byty aj na najviac poškodenom šiestom poschodí.

Na stretnutí s nájomníkmi najviac poškodených bytov si chce dohodnúť ďalší postup. Tvrdí, že mesto im dovtedy môže poskytnúť dočasné bývanie.

Radnica vyčíslila škody po požiari na 162-tisíc eur. Len oprava strechy vyjde na 120-tisíc. Ďalšie investície si vyžiadajú elektroinštalačné práce a vymaľovanie priestorov. „My sme mali budovu poistenú, rokujeme s poisťovňou o náhrade škôd,“ poznamenal Peter Fiabáne.

Mesto už zaplatilo za provizórne zastrešenie 17-tisíc eur, provizórny prívod elektrickej energie tisíc eur, oprava stupačiek stála 15-tisíc eur.

Náhradné ubytovanie nežiadali

Požiar bytového domu na žilinskom sídlisku Hájik zasiahol dva byty na najvyššom poschodí. Rozšíril sa z balkóna jedného z bytov na strechu mestského bytového domu. Našťastie sa nikto nezranil.

V dome sa nachádza 12 dvojizbových bytov, v ktorých bývalo 24 ľudí. Hasiči po príchode na najmladšie žilinské sídlisko evakuovali celý vchod domu.

Jedna trojčlenná rodina požiadala mesto o dočasné náhradné ubytovanie. Mesto ich presunulo do bytu vo svojom vlastníctve. Ostatní obyvatelia využili ubytovanie u svojich rodinných príslušníkov.