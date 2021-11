Igor Krško: Inkasovaný počet gólov Petrovíc je na Slovensku rarita

Futbalisti ŠK Petrovice inkasovali na jeseň až 87(!) gólov, v priemere ich dostávajú viac ako 6,5 na zápas.

ŽILINA. Prednedávnom sme vám na našom webe priniesli rozhovor s Igorom Krškom. So staronovým predsedom Oblastného futbalového zväzu sme sa rozprávali o voľbách či jednotlivých funkčných obdobiach. Zároveň sme mu položili pár otázok aj o uplynulej jesennej časti v jednotlivých triedach ObFZ Žilina.

Ako hodnotíte jesennú časť súťažného ročníka 2021/2022?

- Začnem od najnižšej súťaže, v ktorej je to zaujímavé. Postupovať budú dve mužstvá a vpredu je tlačenica, čo je veľmi dobré. Čo sa týka druhej triedy, takisto sú tam zaujímavé mužstvá, ktoré sa snažia o postup. Ani v jednej súťaži nie je mužstvo, ktoré by malo veľký náskok. Veľmi prekvapený som z prvej triedy. Bytča má stále konkurenciu. Je to len dobré, súťaž má atraktivitu a náboj. Bude sa hrať až do konca, pretože bodové rozdiely sú minimálne. Som veľmi rád, že súťaže sa rozbehli a bola riadne ukončená jesenná časť.

Hlavne vás teda teší vyrovnanosť súťaží?

- V rozhovore pred jesennou časťou som povedal, že Bytča to bude mať ťažké s návratom. Po prvých troch kolách som si pomyslel, že som sa mýlil. Je však vidieť veľkú vyrovnanosť, viaceré zápasy sú o jednom góle. Viaceré kluby dobre pracujú, majú svoju kvalitu. A nech postúpi najlepší.

Ukazuje sa, že Bytča to s postupom do V. ligy nebude mať jednoduché. Prvenstvo Zástrania po jesennej časti vás ale určite príjemne prekvapilo.

- Zástranie dlhodobo patrí k tímom I. triedy. Pamätám si časy, kedy v mestskej časti Žiliny nebolo poriadne ihrisko ani šatne. Dnes je tam vybudovaný slušný areál. Pre mňa je Zástranie milým prekvapením tohto ročníka. Bez veľkých vyhlásení sú na prvom mieste. A takisto aj Štiavnik, ale aj Lietavská Lúčka. Tá potichučky dosahovala perfektné výsledky. Bánovské béčko je dlhodobo hore, Lietavská Lúčka aj Štiavnik s výkonmi kolíšu, Zástranie hralo v strede. To znamená, že vo viacerých kluboch dali dokopy dobrú partiu.

Keď je takáto vyrovnanosť, je to len dobré a motivácia pre kluby navyše. Snažím sa chodiť na zápasy všetkých tried, aj na jeseň som bol na viacerých stretnutiach. Všetkým klubom držím palce, nech si to rozdajú na ihrisku.

Minulý rok vypadla z piatej ligy Bytča, teraz je zase posledný Rajec. Je to ešte skoro predpovedať, ale môže sa črtať, že do oblasti by opäť mohlo vypadnúť veľké mesto.

- Pred štyrmi rokmi sme neverili, že Bytča bude hrať oblastnú súťaž. Rajcu prajem, aby sa zachránil. Vždy musí niekto vypadnúť – buď žilinské alebo kysucké mužstvo. Ak by aj náhodou vypadli, tak verím, že ich to neznechutí a naďalej budú pracovať s mládežou.

Znie to až hrozivo, ale Petrovice inkasovali v 13 kolách až 87(!) gólov, čo znamená, že ich inkasujú v priemere viac ako 6,5 na zápas.

- Nie som oprávnený komentovať, čo sa deje vo vnútri v kluboch. Brodno, Petrovice či Krasňany boli pred dvomi rokmi niekde inde. Inkasovaný počet gólov Petrovíc ma prekvapil. To je u dospelých na Slovensku zrejme rarita.