Biela vrana Soňa Holúbková: Postihnutí potrebujú, aby ich brali vážne

Laureátka prestížneho ocenenia sa dlhé roky venuje integrácii znevýhodnených ľudí.

ŽILINA. Soňa Holúbková patrí medzi najväčšie osobnosti Žiliny. Šírkou svojich aktivít sa stala rešpektovanou autoritou najmä v oblasti začleňovania postihnutých ľudí do bežného života. Dvadsaťpäť rokov dávala spolu s dobrovoľníkmi šancu postihnutým ľuďom, aby prejavili svoju tvorivosť, fantáziu, nadanie a radosť z aktivity na festivale Jašidielňa, ktorý sa stal za tú dobu legendou. Nadácia Krajina harmónie okrem festivalov pripravuje voľnočasový program nielen pre mládež so znevýhodnením. Soni Holúbkovej k oceneniu Slovenka roka pribudlo aktuálne ďalšie prestížne ocenenie Biele vrana. Udeľujú ho aktivistom, ktorí preukázali občiansku statočnosť a svojimi postojmi upozorňujú na problémy spoločnosti. Sama uznáva, že sa jej dostalo veľké uznanie.

Kým ocenenie Biela vrana sa často udeľuje ľuďom v konkrétnych kauzách, vo vašom prípade to bolo skôr za dlhoročnú činnosť. Ako sa zmenil svet ľudí s postihnutím za posledných 30 rokov?

Pred tridsiatimi rokmi sme ľudí so zdravotným postihnutím na verejnosti takmer nevideli. Mali možnosť buď zostať doma a rodina sa starala o všetko, alebo rodina nezvládala starostlivosť a častokrát na odporúčanie lekárov odchádzali deti i dospelí ľudia so zdravotným postihnutím do zariadení sociálnych služieb. Niektoré deti sa dostali do osobitných škôl, ale mnohé boli oslobodené od povinnej školskej dochádzky. Až v 80. rokoch 20. storočia začali domácu izoláciu nahrádzať okrem pobytových služieb aj denné či týždenné pobyty. Po roku 1989 sme čoraz viac videli ľudí s postihnutím na verejnosti, vytvárali sa nové možnosti pre ich vzdelávanie, neskôr aj na pracovné príležitosti. Stále sme však na ceste k tomu, aby vo svojom živote mali dostatok príležitostí využiť svoje schopnosti.

Čo z vašich aktivít najviac prispelo k tomu, že na postihnutých ľudí hľadíme s väčšou toleranciou?

Myslím si, že to bol hlavne festival tvorivosti a fantázie Jašidielňa, ktorý od roku 1990 po dvadsaťpäť rokov spájal mladých ľudí zo žilinských škôl s ľuďmi so zdravotným postihnutím a množstvo dobrovoľníkov, ktorí významne na festivale pomáhali, sa prestali báť ľudí s postihnutím. A je to dostatočná masa ľudí na to, aby sa postoje zmenili a aby väčšina nezabúdala na práva a príležitosti pre menšiny. Som na týchto ľudí veľmi hrdá.

Čo najviac potrebujú zdravotne znevýhodnení ľudia?

Najlepšie je spýtať sa ich samotných. Z rozhovorov s nimi viem, že ľútosť nepomáha. Potrebujú priestor, aby ich ostatní ľudia spoznali, aby ich brali vážne, aby dostali možnosti vzdelávať sa a pripravovať sa na zamestnanie a neskôr aj na svoj vlastný život. A tiež primeranú podporu, či kompenzáciu svojho zdravotného postihnutia. Nechcú len pomoc dostávať, chcú tiež prispievať k tomu, aby náš spoločný život bol lepší.

Ako aktuálne vyzerajú vaše aktivity s ľuďmi s postihnutím?

Teraz je náročná doba na stretávanie. Počas leta a jesene v priaznivom počasí sme využívali našu záhradu na stretnutia, rozhovory, varenie, hry, tvorenie a skupina 15 až 20 ľudí s a bez postihnutia sa stretávala každý deň. Počas leta sme pripravili niekoľko pobytov na horách, splavovali sme Hron, zorganizovali výlety. V nadácii je každý deň niekoľko ľudí, ktorí si spolu zahrajú dámu, či počúvajú hudbu. Mnoho komunikácie teraz prebieha cez rôzne siete, lebo stretávanie sme s ohľadom na situáciu s covidom-19 obmedzili. Veríme, že sa to skoro zmení a stretnutia budú pokračovať. Okrem ľudí s postihnutím sem chodievajú aj študenti – dobrovoľníci, ktorí nám s aktivitami pomáhajú a máme tu aj dvoch dobrovoľníkov z Francúzska, ktorí sú v Nadácii Krajina harmónie prostredníctvom programu Európsky zbor solidarity. Sme veľmi radi, že našli odvahu a zostanú s nami jeden rok.

Ktoré príbehy ľudí, ktorí prešli vašimi rukami, vo vás rezonujú?

Každý človek, s ktorým som sa stretla a stretávam, zanechal vo mne spomienku. Jeden je však veľmi dôležitý, lebo bol hlavnou motiváciou pre zmeny, ktoré sme urobili. Janko vždy jasne povedal, čo potrebuje – najprv to bol život v podporovanom bývaní, potom to bola práca, neskôr život v nájomnom byte, cesty do zahraničia, vysvetľovanie úradníkom, že nechce za pohodlie života v zariadení zaplatiť vlastným životom.. Lebo Janko by bez hokeja, futbalu, bez skupiny fanúšikov neprežil taký plný život, ako má dnes. Cíti sa byť súčasťou mesta Žilina a o športe vie oveľa viac, ako ja.

Ako sa chytila Agentúra podporných služieb?

Agentúru podporných služieb sme vytvorili v roku 2002 presne kvôli tomu, aby mladí ľudia nemuseli odísť do zariadení. Je to malá agentúra, ktorá pôsobí na území mesta a dnes už poskytujeme aj podporu ľuďom v ich domácom prostredí. Sme radi, že 11 ľudí má lepší život, päť ľudí býva v našich bytoch a šesť ľudí vo svojich bytoch, lebo majú primeranú podporu. Rozširovať služby komunitného typu, kde ľudia s postihnutím sú súčasťou života v obciach a mestách, je podľa mňa jedna z možností, ako naplniť ich práva a naučiť sa žiť v rozmanitosti.