Žilinská župa hlási zvýšený záujem o očkovanie. Navyšuje očkovacie kapacity

V hre je aj otvorenie veľkokapacitného očkovacieho centra.

Žilinská župa navýšila v tomto týždni očkovacie kapacity o 3 500 a občania majú k dispozícii viac než 12 400 termínov na očkovanie. Reaguje tak na zvyšujúci sa počet záujemcov o očkovanie v pevných očkovacích centrách. Výrazne vyšší počet očkovancov hlási aj výjazdová vakcinačná linka VakciZuzka.

„Evidujeme, že do očkovacích centier prichádzajú okrem registrovaných aj neregistrovaní, ktorých je minimálne rovnaký počet. To spôsobuje vyššiu koncentráciu ľudí, ktorí sa dostavia podľa ich záujmu, čo následne musíme riešiť a nastavovať kapacitné možnosti oveľa operatívnejšie. Každý zaočkovaný človek pomáha znižovať enormný tlak na nemocnice. Najdôležitejším dôvodom pre očkovanie by malo byť zdravie, nie výhody, ktoré z očkovania môžu plynúť,“ vysvetlila riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Silvia Pekarčíková.

Krajská samospráva je pripravená navyšovať počet termínov podľa aktuálnej potreby, prípadne znovuotvoriť veľkokapacitné očkovacie centrum v Žiline.

V súčasnosti zvýšený záujem postačuje kompenzovať Epidemiologická ambulancia v Žiline, ktorá už druhý týždeň očkuje nepretržite sedem dní v týždni.

Od svojho spustenia v ambulancii podali už 14 651 vakcín, no len v mesiaci november to bolo viac než 3-tisíc. Až 25 % zaočkovaných prišlo do ambulancie z iných krajov, prevažne z Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Župa tiež posilňuje výjazdy do regiónov. VakciZuzka doposiaľ navštívila 126 miest a obcí, kde zaočkovala 7 154 občanov, v aktuálnom mesiaci to bolo už 1 829.

„Záujem občanov o vakcináciu je dobrou správou pre náš kraj i Slovensko. Motivácia k očkovaniu je rôzna, jedným z dôvodov je určite i sprísňovanie opatrení na národnej úrovni, po ktorých voláme už niekoľko týždňov. V týchto časoch je však veľmi dôležité, aby chorí včas kontaktovali svojho lekára a zahájili správnu liečbu. Prosím všetkých obyvateľov, aby boli k sebe ohľaduplní a zodpovední. Pre všetkých nastal náročný čas. Snažíme sa neustále zdôrazňovať, že cieľom všetkých opatrení i očkovania nie je farba v covid automate, či možnosť ísť si nakúpiť, ale predovšetkým ochrana vlastného zdravia, životov svojich blízkych a stabilizácia kolabujúceho zdravotníctva,“ doplnila predsedníčka kraja Erika Jurinová.

Najviac využívanou vakcínou je Pfizer, nasleduje Janssen a Moderna. Občania si môžu zvoliť očkovacie centrum podľa typu vakcíny, pravidelne aktualizované informácie nájdu na web sídle kraja i krajskom FB. Všetky očkovacie centrá v kraji vrátane veľkokapacitného centra a Epidemiologickej ambulancie podali už viac než 525 000 očkovacích dávok.