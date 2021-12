Útočníka Mareka Fila oslovil projekt v Bytči: Súťaž predčila moje očakávania

Postup do V. ligy je hlavným cieľom, nič iné si nepripúšťame, hovorí najlepší útočník I. triedy ObFZ Žilina.

BYTČA. Aj keď pôsobí Marek Filo v I. triede ObFZ Žilina iba polsezónu, už sa stihol v ankete nášho týždenníka stať najlepším útočníkom jesennej časti ročníka 2021/2022. Rozprávali sme sa s útočníkom Bytče, ktorý zvíťazil pred druhým Jozefom Možuchom zo Štiavnika o 13 bodov.

Vizitka Mareka Fila Dátum narodenia: 5. 11. 1987 Vek: 34 rokov Výška: 175 cm Hmotnosť: 75 kg Pozícia: stredný útočník Predchádzajúce kluby: Žilina, Banská Bystrica, Považská Bystrica, Teplička nad Váhom, Nová Dubnica, Dubnica, Makov Obľúbený klub: MŠK Žilina Futbalový vzor: Marek Mintál

V ankete nášho webu ste sa so ziskom 64 bodov stali najlepším útočníkom jesene. Čo na to hovoríte?

- Ďakujem veľmi pekne. Som rád, že som bol takto ohodnotený. Je to aj zásluha mojich spoluhráčov, ktorým by som sa chcel touto cestou poďakovať.

Do Bytče, ktorá vypadla do oblastnej súťaže, ste prišli v lete z Makova. Prečo ste sa rozhodli pre tento klub?

- Bolo to z viacerých dôvodov. Jedným z hlavných bolo skĺbenie pracovných povinností v MŠK Žilina s tréningovým procesom v Makove. Cítil som, že bez tréningu je štvrtá liga pre mňa náročnejšia. Ozval sa mi tréner Lojdl, ktorý ma trénoval v Tepličke či Makove. Predostrel mi ponuku, ktorá bola pre mňa zaujímavá.

Oslovil ma aj projekt v Bytči a rozhodol som sa, že to tam pôjdem skúsiť. Aj keď do nižšej súťaže, ale časovo to pre mňa bolo oveľa prijateľnejšie.

Vaše skúsenosti ste okamžite preukázali a aj napriek pár vynechaným zápasom ste sa stali najlepším strelcom mužstva (14) a celkovo tretím najlepším v súťaži. Čo hovoríte na vaše čísla?