Jozef Žingora šokuje: V Predmieri vás zmrzačia. Utrpel som tam psychickú ujmu

Kedysi ma jeden pán futbalista počas zápasu úmyselne napadol, priznáva najlepší strelec V. ligy.

BELÁ. V piatej lige rezonovalo medzi útočníkmi na jeseň hlavne jedno meno – Jozef Žingora. Iba 21-ročný útočník Belej sa s 13 gólmi stal najlepším strelcom piatej ligy a v našej ankete sa spomedzi útočníkov jednoznačne umiestnil na prvom mieste. Rozprávali sme sa o viacerých témach.

Pri otázke, proti ktorému mužstvu sa hralo mladej hviezde dedinských trávnikov najťažšie, bola odpoveď jednoznačná - Predmier. Jozef Žingora sa nám dokonca priznal, že sa mu na ihrisku tohto súpera udial pred pár rokmi nepríjemný zážitok, ktorý mu stále rezonuje v hlave.

V ankete nášho webu ste sa jednoznačne so ziskom 51 bodov stali najlepším útočníkom jesene. Čo na to hovoríte?

- Je to veľmi príjemný pocit. Dúfam, že to je zaslúžené, pretože do tejto polsezóny som dal všetko. Verím, že v dobrých výkonoch budem pokračovať aj na jar.

Môžeme povedať, že ste prežili najlepšiu polsezónu vo vašej doterajšej kariére?

- Od žiackych čias určite. Prvé dva roky v mužskom futbale som hrával kvôli svojej rýchlosti ako krídlo. S výkonmi počas jesene som spokojný, až na posledné zápasy. Kvôli pobytu v Rakúsku som vynechal tri tréningy a zápas v Starej Bystrici. To ma trošku poznačilo, bol som nesvoj.

S 13 gólmi ste sa jednoznačne stali najlepším strelcom V. ligy. Teší vás koruna kráľa strelcov o to viac, že ste na ňu dosiahli v konkurencii kvalitných útočníkov?

- Je to pre mňa prekvapenie, pretože aj v ostatných tímoch sú dobrí hráči. Góly som sa snažil strieľať za každú cenu. Padalo mi to tam, za čom som rád. Rovnako ma teší, že sa darilo aj Marekovi Ševčíkovi s Petrom Mintáchom. Dúfam, že to ostatným protivníkom na jar nebude tak strieľať ako mne (smiech).

Ak si udržíte strelecký štandard z jesene, na konci sezóny by z toho mohlo byť pri vašom mene slušné číslo.