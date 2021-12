Ján Holúbek: Takúto jeseň som ešte nezažil. Na jar nás môžu ohroziť dve veci

Povedali sme si, že sa nebudeme motať okolo štvrtého, piateho miesta, vraví tréner Belej.

BELÁ. O Belej sa na jeseň písalo zväčša v superlatívoch. A bodaj by nie, veď futbalisti ŠK zakončili jeseň so ziskom 30 bodov a prvým miestom kraľujú V. lige. Jeseň sa, až na výnimku zápasu Čierneho so Skalitým, odohrala kompletná. Predchádzajúce dva ročníky však zasiahla pandémia a neboli riadne ukončené. Súčasná pandemická situácia doľahla aj na Jána Holúbeka.

„Pohrával som sa s myšlienkou v Belej skončiť. Už sa mi zdalo, že dlho pôsobím na jednom mieste. Cez leto sme si dávali otázku, čo bude ďalej. Mal som dlhšie rozhovory s kľúčovými hráčmi. Povedali sme si, že sa nebudeme motať okolo štvrtého, piateho miesta. Poďme sa pokúsiť o postup,“ priblížil futbalový odborník.

Úvod súťaže Belej nevyšiel podľa predstáv. Najskôr stratila doma dvojgólový náskok so Strečnom a potom v oklieštenej zostave taktiež remizovala, tentoraz v Radôstke. „Kľúčovým bol dvojzápas Višňové – Varín. Vo Višňovom sme po perfektnom výkone zaslúžene vyhrali. S Varínom sme otočili výsledok z 0:2 na 3:2 v 90. minúte, čo nás psychicky postavilo na nohy. Veľmi si cením víťazstvo o prvenstvo v Skalitom, kde sme vyhrali 4:1 a domáci pred týmto zápasom doma štyrikrát vyhrali na nulu,“ povedal Ján Holúbek.

V uzamknutej časti sa dozviete: - čo trénera Belej Jána Holúbeka teší - na čo sa spolieha na jar - čo očakáva od jarnej časti - aké dva faktory podľa neho môžu ohroziť postup Belej do IV. ligy - aké boli najväčšie nedostatky mužstva - na akých postoch sa chcú cez zimu posilniť a z ktorých súťaží majú vytipovaných hráčov - čo povedal na margo tretieho jarného kola, kedy Belá privíta Višňové

V Belej začal už jedenástu sezónu v rade. Išlo jeho najvydarenejšiu polsezónu vo funkcii trénera?