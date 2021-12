Zlé diagnózy nepočúvol, do zápasov chodil cez bolesť. Srdciar "Šnapy" ide cez mŕtvoly

Som na seba veľmi sebakritický, hovorí kapitán Belej Tomáš Laščiak.

BELÁ. Pred začiatkom súťažného ročníka 2021/2022 mu Jozef Piaček, u ktorého bol na vyšetrení, odporúčal, aby futbal nehral. Dôvodom bol roztrhnutý krížny väz v ľavom kolene. Tomáš Laščiak však radu od bývalého obrancu MŠK Žilina neposlúchol a v jesennej časti nechýbal ani v jednom zápase Belej. A čo viac, pri absencii Mareka Ševčíka nosí na ruke kapitánsku pásku. O vynikajúcom jesennom ťažení Belej sme sa rozprávali so srdciarom Šnapym, ako znie prezývka 27-ročného záložníka.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vizitka Tomáša Laščiaka Dátum narodenia: 8. 2. 1994 Vek: 27 rokov Výška: 173 cm Hmotnosť: 77 kg Pozícia: záložník Prezývka: Šnapy Obľúbený klub: Arsenal Londýn Futbalový vzor: Alexis Sánchez

Ako hodnotíte uplynulú jesennú časť?

- Úvod sme nezachytili, začiatok sezóny sme nemali vôbec dobrý. Vyhratý zápas so Strečnom sme úplne pokazili. A na druhé kolo sme síce do Radôstky cestovali v oslabenej zostave, ale mali sme vyhrať. Vzhľadom na danú situáciu bola možno remíza dobrá, ale takéto zápasy musíme vyhrávať. Aj keď nám možno veľa ľudí po týchto dvoch stretnutiach neverilo, žeby nám jeseň mohla vyjsť. Vo Višňovom sme sa chytili a potom sme sa už viezli na dobrej vlne.

Išlo o vašu najvydarenejšiu polsezónu v mužskom futbale v Belej?

- Určite. Na chalanoch aj na našich výkonoch je vidieť, že sme dospeli. Že dokážeme vyhrať aj zápas, v ktorom možno nie sme lepším mužstvom. Takýto počet bodov sme na jeseň ešte nikdy nenazbierali. A prehrali sme iba raz, čo je úplne super.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Ján Holúbek: Takúto jeseň som ešte nezažil. Na jar nás môžu ohroziť dve veci Čítajte

Aké plusy a mínusy by ste vybrali?

- Veľký plus vidím v tom, že sme futbalovo dospeli. Máme mladý kolektív, ktorý je úplne super. Držíme pokope a je to vidieť aj v zápasoch. Jeden druhému veríme a vieme sa podržať, zabojovať.

Mínusom je účasť na tréningoch, mohlo by sa chodiť vo väčšom počte. Aj keď chalanov chápem, keďže kvôli robotám nemôžu, viacerí pracujú v zahraničí. Pravidelne nás chodilo sedem, osem. A aj to bolo dobré, keď nás vôbec toľko prišlo. Väčšinou sme tréningy dopĺňali dorastencami. Niekedy sme sa ani nenazbierali, zahrali sme si iba bago. Občas sme si potrénovali aj v sobotu, vtedy to bolo s účasťou lepšie.

V každom zápase ho bolí niečo iné. Keby zistil, aké zranenia má, už by možno ani nehral futbal. Túto vetu o vás povedali tréner Holúbek aj kapitán Ševčík. Môžete vysvetliť veci na pravú mieru?

V uzamknutej časti sa dozviete: - prečo mu Jozef Piaček pred sezónou neodporúčal hrať futbal a aký čierny scenár mu predpovedal - prečo ho Tomáš Laščiak nepočúvol - aké ďalšie komplikácie mu spôsoboval natrhnutý krížny väz a čo ho bolelo - čo by sa stalo, ak by mu natrhnutý krížny väz praskol - čo mu na to povedal tréner Ján Holúbek - akými ďalšími zraneniami si Tomáš Laščiak prešiel v nedávnej minulosti - prečo s futbalom neskončil, aj keď mu to viacero ľudí hovorilo - ako je spokojný s výkonmi počas jesene - čo je podľa neho na práci záložníka najťažšie - aké situácie v zápase má rád - prečo sa po jedinom strelenom góle na jeseň utekal radovať za trénerom - ako si zaspomínal na pohárový zápas s Vranovom nad Topľou a prečo nemohol štyri dni spať - ako budú vyzerať jeho nasledujúce týždne a čo je jeho najväčšou záľubou vo voľnom čase - ako vznikla prezývka Šnapy - kapitán Tomáš Laščiak vyberá najväčšieho jedáka, pivkára, zabávača, modela, dídžeja, makača, technika a sólistu z ŠK Belá - na konci článku nájdete, akými pochvalnými slovami sa na adresu Tomáša Laščiaka vyjadril tréner Belej Ján Holúbek

- Pred začiatkom sezóny som bol na magnetickej rezonancii, pretože ma veľmi bolelo ľavé koleno. Zistili mi, že mám v ňom natrhnutý krížny väz. Išiel som na vyšetrenie k Jožkovi Piačekovi, chodia tam aj žilinskí futbalisti.