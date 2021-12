Jakub Beháň: Záložník má najväčšie potešenie z hry. Keď odflákne zápas, je to vidieť

Som milo prekvapený, hovorí na margo víťazstva v ankete najlepší záložník V. ligy.

STREČNO. V piatej lige behá po futbalových trávnikoch veľa dobrých záložníkov, čo sa premietlo aj do hlasovania v našej ankete. Len o jediný bod zvíťazil Jakub Beháň zo Strečna pred Martinom Praženicom z Predmiera. Rozprávali sme sa s kapitánom mužstva od Váhu.

Vizitka Jakuba Beháňa Dátum narodenia: 24. 11. 1989 Vek: 32 rokov Výška: 186 cm Hmotnosť: 89 kg Pozícia: stredný záložník Predchádzajúce kluby: Kotrčiná Lúčka, Bytča (hosťovanie) Obľúbený klub: Real Madrid Futbalový vzor: Zinedine Zidane

V ankete nášho webu ste sa so ziskom 31 bodov stali najlepším záložníkom jesene. Čo na to hovoríte?

- Som milo prekvapený. Som ešte o to radšej, keďže ma na jeseň trápili aj nejaké zranenia. Ďakujem všetkým, ktorí za mňa hlasovali. Beriem to s pokorou, pretože je veľa ďalších hráčov, ktorí by si takéto ocenenie zaslúžili.

O bod menej na druhom mieste mal Martin Praženica z Predmiera. Slušný počet bodov získali aj Marek Belaník (Gbeľany) s Jánom Kačánim (Belá). Uspeli ste teda v poriadnej konkurencii, čo poviete?

- Spomínaných hráčov poznám. Sú to výborní futbalisti, každý je iný typ. Záložníci sú typickí tým, že sa musia snažiť celý zápas. Kačáni je dríč, taký stroj v strede poľa. Aj Belaník prežil výbornú sezónu, v zápase s nami hral skvelo.

Za Strečno hráte už dlhé roky. Nečrtali sa vám aj ponuky z iných klubov?

- Áno, keďže mám kontakty s viacerými kamarátmi z ostatných mužstiev. Keď chce človek skĺbiť prácu a amatérsky futbal, väčšinou si vyberá klub z rodnej obce. Za domáci klub sa hrá najlepšie.

V posledných štyroch rokoch nastupujete s kapitánskou páskou na ruke. Čo to pre vás znamená?

- Keďže už nie som najmladší, mal by som mať nejaké skúsenosti.