Obranca L. Lúčky Martin Sventek o úlohe kapitána: Nikdy som nebol veľký rečník

Rozhovor s najlepším obrancom I. triedy ObFZ Žilina.

LIETAVSKÁ LÚČKA. V ankete I. triedy ObFZ Žilina sa stal najlepším obrancom na základe hlasovania klubov Martin Sventek z Lietavskej Lúčky. Rozprávali sme sa s kapitánom po jeseni šiesteho mužstva tabuľky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vizitka Martina Sventeka Dátum narodenia: 4. 11. 1991 Vek: 30 rokov Výška: 190 cm Hmotnosť: 94 kg Pozícia: stopér Predchádzajúce kluby: Lietavská Svinná (hosťovanie), Belá Obľúbený klub: FC Liverpool

V ankete nášho webu ste sa stali najlepším obrancom jesene. Čo na to hovoríte?

- Prekvapilo ma to, ale aj potešilo. V súťaži sa nájde veľa kvalitných obrancov, takže som určite rád.

Hlasujúci u vás vyzdvihli rozumný prehľad v hre či silu v osobných súbojoch. Ako by ste sa vy sám charakterizovali?

- Je ťažké hodnotiť sám seba, ale fyzické parametre ma asi predurčujú na hru v defenzíve. Nikdy som nebol nejaký strelec alebo ofenzívny ťahúň. Je pravda, že osobné súboje mám rád a často v nich víťazím. Na druhej strane, rád hrám s loptou a pri rozohrávke sa občas nevyhnem chybe a trochu podkúrim spoluhráčom alebo Ferkovi Tvardekovi v bráne (úsmev).

S menšími prestávkami v rámci hosťovania v Lietavskej Svinnej ste celú kariéru spätý s Lietavskou Lúčkou. Čím si vás získal tento klub?

- V Lietavskej Svinnej som s futbalom začínal u žiakov pod vedením Milana Tomaščíka a hrával som tam až do dorastu. Boli sme skvelá partia, ale mužský futbal sa tam nehral. Keďže som z Porúbky, tak som sa často chodil pozerať na zápasy Lietavskej Lúčky. V tom čase hral v tomto klube môj kamarát Martin Závodník, ktorý ma sem dotiahol. Navyše, Lúčka je známa svojím prekrásnym ihriskom a areálom.

Medzitým som ešte raz išiel hosťovať do Lietavskej Svinnej, keď som chcel pomôcť novoprihlásenému mužskému tímu postúpiť z III. triedy. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám to a vrátil som sa späť do Lietavskej Lúčky.

V uzamknutej časti sa dozviete: - prečo strávil Martin Sventek v Belej iba polroka - čo zavážilo pre opätovný návrat do Lietavskej Lúčky - či má podľa kapitána Lietavská Lúčka na to, aby pôsobila vo vyššej súťaži - Lietavská Lúčka nastúpila v plnej zostave na jeseň iba raz, proti akému súperovi to bolo? - od akého trénera a hráčov naberal Martin Sventek prvé skúsenosti s mužským futbalom - či ako kapitán pociťuje väčšiu zodpovednosť za tím - v čom sa chce zlepšiť - ktorý útočník I. triedy sa najťažšie bráni - ako hodnotí jesennú časť - keby boli v plnej sile v každom zápase, či mohli byť výsledky iné - v článku nájdete aj ohlasy obrancov, ktorí skončili v ankete na druhom a treťom mieste - Andreja Neslušana zo Zástrania a Lukáša Kostelného zo Štiavnika

Pri vašom mene svieti aj jeden prestup – na jeseň 2016 ste pôsobili v Belej. Na jar ste sa však opäť vrátili do Lietavskej Lúčky. Prečo?

- Do Belej ma dotiahol tréner Ján Holúbek, s ktorým sme sa spoznali na futsale v žilinskej mestskej lige.