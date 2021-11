Obnovujú zabudnutú kaplnku na Starom cintoríne. Nebude mať cibuľovú strechu

Historické zvony uložili na pamiatkovom úrade.

ŽILINA. Kaplnka svätej Magdalény na žilinskom starom cintoríne prechádza obnovou.

Viac ako tristoročná sakrálna stavba je už dnes národnou kultúrnou pamiatkou. No ešte pred niekoľkými rokmi nemala pána a ani žiadnu starostlivosť. A to sa podpísalo na jej stave. Z vežičky zmizol kríž, okná boli pozabíjané doskami, aby sa do vnútra objektu nikto nedostal. Ešte nedávno sa v cirkevnom objekte schádzali bezdomovci.

Presné obdobie výstavby kaplnky nie je známe. Pravdepodobne vznikla spolu s cintorínom, ktorý bol založený po morovej epidémii v roku 1679. Mor vtedy zabil stopäťdesiat ľudí. Predpokladá, že sakrálny objekt postavili Žilinčania po skončená epidémie z vďačnosti na konci 17. storočia.

Patrí mestu Žilina

O stav kaplnky sa pred časom začala zaujímať mestská poslankyňa Iveta Martinková. Potom, čo v júli 2017 po prvýkrát kontaktovala mesto Žilina, žilinskú diecézu a farský úrad, sa podľa nej začal kolotoč zistení a prekvapení.

K vlastníctvu sa napokon prihlásilo mesto Žilina, pretože neveľká pamiatka stála na jeho pozemkoch. Historický objekt zapísali do listu vlastníctva mesta, vybavili súpisné číslo a spustil sa prieskum.

Aj na základe jeho výsledkov sa mohlo začať s obnovou. Podľa informácií Petry Plevákovej zo žilinského Krajského pamiatkového úradu však strechu nevrátia do barokovej podoby, ako pôvodne plánovali.

„Pôvodne sa uvažovalo s vytvorením repliky barokového krovu a cibule pokrytej dreveným šindľom podľa mapového podkladu z roku 1747. Architektonicko-historický výskum, ktorý realizovala Kristína Zvedelová v auguste 2020, priniesol mnoho nových poznatkov. Najzásadnejším zistením, ktoré z jeho výsledkov vyplýva je, že je potrebné zachovať súčasný spôsob zastrešenia objektu, čo je predsadená strecha podopretá na južnej strane murovanými piliermi, ktorý vznikol už v 19. storočí,“ poskytla informáciu pamiatkarka.

Ďalej poznamenala, že na základe zistených skutočností Krajský pamiatkový úrad Žilina zvolil konzervačnú metódu obnovy, ktorá bude rešpektovať vývojové kultúrne vrstvy kultúrnej pamiatky.

„Z toho dôvodu bude obnova zameraná predovšetkým na zlepšenie stavebno-technického stavu kultúrnej pamiatky a úpravu niektorých detailov,“ dodala.

Zvony strážia pamiatkari

Zápis Kaplnky svätej Magdalény urýchlil nález dvojice zvonov vo vežičke objektu. O takmer zabudnutej morovej kaplnke sa dozvedel historik a odborník na zvony Daniel Husárik z Kysuckého múzea v Čadci. Tušil, že vo veži kaplnky sa môžu nachádzať zvony. Intuícia ho nesklamala a v útrobách veže našiel dvojicu zvonov. Jeden 77-kilogramový s priemerom 50,5 centimetra z roku 1924 a druhý o niečo menší s hmotnosť 33 kilogramov a s priemerom 38 centimetrov dokonca z roku 1852. Po tomto náleze sa zápis cintorínskej kaplnky do registra národných kultúrnych pamiatok vydaril.

Dnes sú historické zvony dočasne umiestnené v Krajskom pamiatkovom úrade Žilina.

Kaplnka slúžila podľa informácií mesta ako márnica až do roku 1960, keď otvorili nový dom smútku na Starom cintoríne.

Na čelnej strane kaplnky bol ešte koncom 20. storočia latinský nápis: „SENATUS AC POPULUS PRIVILIGATE CIVITATIS SOLNENSIS“, čo v preklade znamená „Senát a obyvateľstvo slobodného mesta Žilina.“ Zachovala sa informácia, že do tejto kaplnky doniesol z Ríma Andrej Muško z Diviny v roku 1719 obraz Blahoslavenej Panny Márie Loretánskej.