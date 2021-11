Milan organizuje charitatívnu dražbu. Chce pomôcť nemocnici a rodinám v núdzi

Projekt podporujú žilinskí hasiči.

Keď sa v minulom roku pustili dvaja žilinskí hasiči Tomáš Remenec a Milan Smetana do charitatívnej dražby, ani sami netušili, aký ohlas ich počin prinesie. Výťažok z dražby i zbierky putoval deťom do Fakultnej nemocnice v Žiline i rodinám v núdzi. Hoci už je Milan Smetana v hasičskom dôchodku, dražbu organizuje aj v tomto roku. Nastavenie pomáhať ľuďom ho posunulo do Nadácie Anjelské krídla, v ktorej pôsobí ako dobrovoľník.

Čo všetko predchádzalo nápadu zorganizovať na sociálnej sieti charitatívnu zbierku?

Začalo sa to asi pred piatimi rokmi. Kolega Tomáš Remenec začal so zbierkou hračiek, ktoré putovali do nemocníc na detské oddelenia. Táto myšlienka ma chytila. Tomášovi som navrhol, aby sme pomohli aj formou finančnej zbierky na našom útvare – Záchrannej brigáde Hasičského a záchranného zboru v Žiline. Pred rokom sme po prvýkrát zorganizovali finančnú zbierku. Tomášova sestra maľuje veľmi pekné obrazy. Navrhol som mu preto, či by pre nás nenamaľovala obraz z tematikou hasičstva. Ona sa toho chytila a namaľovala obraz, ktorý putoval do dražby. Pridala sa k nám aj kolegyňa, ktorú voláme babka Milka a ponúkla nám do dražby krásne háčkované vločky.

Vtedy ste zrejme nečakali, že sa z malej dražby stane úspešný projekt, ktorý vás posunie a nasmeruje k dobrovoľníckej práci?

S tým sme naozaj nerátali. Chceli sme pre žilinskú nemocnicu poskytnúť akúkoľvek sumu, boli by sme vďační za každé euro. Boli sme milo prekvapení, že sa do dražby a zbierky zapojilo veľa ľudí. Šíreniu myšlienky pomohla jedna televízia, ktorá natočila reportáž. Po nej začali peniažky pekne naskakovať. To nás naštartovalo aj do ďalšej práce. Ja som už síce skončil ako štátny hasič, ale navrhol som kolegovi, že by som v tom s ním pokračoval ďalej. Bol tomu naklonený aj veliteľ útvaru pán Ľupták, ktorý sa vyslovil, že ma stále berú za svojho.

Aký význam má pre zbierku, že nad ňou majú patronát hasiči?

Hasiči majú vo verejnosti dobré renomé. Myšlienka vznikla na žilinskej Záchrannej brigáde a dodnes ju zastrešuje. Zbierka až do minulého roka vždy putovala na detské oddelenie Fakultnej nemocnice v Žiline. Vlani som kolegovi Tomášovi navrhol, aby sme pomohli aj rodinám v núdzi. Vybrali sme si v Žiline Nadáciu Anjelské krídla, ktorej sme venovali polovicu sumy. Oni za ňu nakúpili potraviny a prerozdeľovali rodinám. V tomto roku sme sa rozhodli aj naďalej prispieť Nadácii anjelské krídla a druhú polovicu venujeme novorodeneckému oddeleniu Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline.

Akú sumu ste minulý rok vyzbierali?

Robili sme dražbu, ale aj zbierku na útvare Záchrannej brigády. Spolu sme získali 1100 eur. V tomto roku sa nám prihlásili ďalší ľudia, ktorí nám do dražby darovali predmety. Okrem obrazu a vločiek nám ľudia venovali vyrezávané ozdoby na stromček, vlastnoručne pečené perníky v pekných darčekových škatuľkách a prispela aj Nadácia anjelské krídla, ktorá venovala do dražby náušnice, náhrdelníky, vankúšiky. Keďže máme omnoho viac predmetov, na sociálnej sieti píšu ľudia pod fotky predmetov sumu v dražbe. Zatiaľ je sumu veľmi pekná. Sme radi, keď niekto prispeje. Aj v tomto roku chceme dražiteľov pozvať na útvar, kde sme vlani pripravili posedenie a odovzdali im vydražené predmety. Do Žiliny prišla aj pani zo Zvolena, ktorá si vyzdvihla vydražený obraz. Aj oni ocenili pekné gesto hasičov.

Kým ste nestretli Tomáša a nezačali sa venovať filantropii, mali ste aj pred tým snahu pomáhať?

V takomto väčšom meradle je to pre mňa po prvýkrát. Ale pomoc ľuďom je mi blízka. Vážim si každého, kto pomáha ľuďom a rodinám v núdzi. Pred niekoľkými týždňami mi Nadácia Anjelské krídla ponúkla byť súčasťou ich tímu ako dobrovoľník, pretože si veľmi vážia môj postoj k pomoci rodinám. Sú to skvelí ľudia s veľkým srdcom.

Ako ste zvládli prechod do hasičského dôchodku?

Veľmi som mal rád prácu v Hasičskom a záchrannom zbore. Skončil som pre rodinné dôvody. Nebolo to ľahké rozhodnutie, no chcel som sa venovať rodine, pretože dovtedy som mal na ňu menej času.

Kde môžu záujemcovia dražiť predmety?

Dražba prebieha na facebookovej stránke Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru. Pomohlo nám, že nás zdieľalo aj Ministerstvo vnútra, aj Hasičský a záchranný zbor. V minulom roku sme sa svojou aktivitou zviditeľnili a dražba mala úspech. Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí sa zapájajú. Tešíme sa, keď vidíme ako naskakujú vyššie sumy, z ktorých potom môžeme pomáhať.