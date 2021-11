Michal Lajš chce na jar zaútočiť na 20-gólovú métu: Plním to, na čo som na ihrisku

"Som rád, že sa mi takto darilo," hovorí útočník Stráňav.

STRÁŇAVY. Okrem hodnotenia trénera Jána Jančiho sme sa za jesennou časťou obzreli aj s najlepším strelcom Stráňav Michalom Lajšom (11 gólov). So šikovným útočníkom sme už pred viac ako mesiacom robili kratší rozhovor pri príležitosti jeho hetriku proti Tvrdošínu.

Keď sme ho opäť oslovili so žiadosťou o rozhovor, najskôr sa pousmial a povedal: „Som za to, aby sa aj iným hráčom dal priestor. Mužstvo tvorí 11 hráčov plus náhradníci. O mne sa často píše, keďže dávam góly. Aj ostatných by to potešilo. Tým, že by ste si ich všimli, by ste im dodali väčšiu chuť do futbalu,“ povedal skromne útočník Stráňav, ktorý pracuje v oblasti online marketingu. S ponukou na opätovný rozhovor však vysmiaty a dobre naladený strelec súhlasil.

Ako hodnotíte jesennú časť z vášho pohľadu?

- Keby sme doma uhrali viac bodov, mohlo to byť lepšie. Stratili sme ich príliš veľa. To sa nám po minulé roky nestávalo. Jeseň nehodnotím ako neúspešnú ani ako úspešnú. 5. miesto hodnotím pozitívne.

Ste najlepším strelcom mužstva a druhým najlepším v lige. Aký je to pocit?

- (smiech) Nie je to len moja zásluha, pričinilo sa o to celé mužstvo. Každý v mužstve má svoje úlohy. Odo mňa sa očakávajú góly.