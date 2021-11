Stráňavy boli závislé od Lajšových gólov. Na jar sa chcú pobiť o čelo tabuľky

Hodnotíme jesennú časť mužstva OŠK Baník Stráňavy.

STRÁŇAVY. Futbalisti OŠK Baník Stráňavy zakončili jesennú časť, ako to už býva zvykom, v hornej polovici tabuľky IV. ligy Sever. Za uplynulými trinástimi kolami sme sa obzreli s predsedom klubu a zároveň trénerom Jánom Jančim.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vzhľadom na to, aké si v klube dávali ambície, hodnotí tréner Stráňav jesennú časť ako splnený cieľ. „Bolo to ako na hojdačke. Začiatok sme mali slabší, neskôr prišla séria troch víťazstiev v rade, ktorou sme sa dostali na popredné priečky. Boli zápasy, s ktorými som bol veľmi spokojný, ale aj tie, v ktorých sme mali na viac. Našou nedisciplinovanosťou sme zbytočne prišli o body,“ povedal s tým, že celkovo je s predvedenou hrou spokojný.

Takisto vládne spokojnosť aj s tabuľkovým umiestnením. „Teší ma, že zo žilinského mikroregiónu sme na tom najlepšie. Hlavne v domácich zápasoch sme stratili veľa bodov. Ak by sme ich zvládli, boli by sme na prvom mieste. To, čo sme stratili doma, sme získali vonku. Aj tento faktor odzrkadľuje kolísavosť našich výkonov,“ doplnil hlavný tréner.

V uzamknutej časti sa dozviete: - či zažil niekedy Ján Janči 311 minút trvajúce gólové suchoty - kedy Stráňavy vpredu najviac trpeli - čo povedal na margo defenzívy, ktorá bola druhou najlepšou v súťaži - ako zhodnotil prínos nových hráčov Marka Bugalu, Daniela Obertu a Róberta Comu - aké budú ciele Stráňav na jar - ako sa spätne vrátil k bezgólovým derby zápasom s Rosinou a Tepličkou nad Váhom a smolnému pohárovému vypadnutiu s Dolným Kubínom

Stráňavy gólovo ťahal Michal Lajš

Futbalisti Stráňav strelili v trinástich jesenných zápasoch iba 18 gólov. Viac ich dalo až päť mužstiev, ktoré sú na tom tabuľkovo horšie. „V útoku nám chýba ďalší strelec, ktorý by zastúpil Michala Lajša. Som sklamaný, že sa k nemu nepridal niekto ďalší. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme neskončili na vyšších pozíciách,“ vravel Ján Janči.