Bánová nenašla kanoniera. Stratu Hundáka s Jasenovským bolo cítiť

Začíname hodnotiť jesenné časti účastníkov regionálnych futbalových líg.

BÁNOVÁ. Hodnotenie jesennej časti mužstiev žilinského regiónu začíname v III. lige. V nej máme jediného zástupcu v podobe mužstva TJ Jednota Bánová. Výkony futbalistov mestskej časti Žiliny sme zhodnotili s jedným z dvojice trénerov Michalom Molnárom.

Ten sa za jeseňou obzrel nasledovne. „S kolegom Michalom Šajnohom sme boli spokojní s úvodom sezóny. Dávali sme veľa gólov, vyhrávali sme zápasy, zbierali sme body. Vrcholom jesene bol zápas so Žilinou, ktorý sa nám podarilo dotiahnuť do penaltového rozstrelu. Po tomto stretnutí sme cestovali do Kováčovej, kde sme si v posledných sekundách strelili vlastný gól a prehrali sme. Akoby sa to tam zlomilo,“ povedal na úvod a pokračoval:

„Málo sme inkasovali, ale problém bol na opačnej strane ihriska, čo nás stálo body. Prestali sme sa strelecky presadzovať, nenašli sme kanoniera. Trápili sme sa. Nenašli sme nikoho v mužstve, kto by to zobral na seba a strelecky nás potiahol. Herne to bolo v poriadku. Ani v jednom zápase sme neboli od súpera horší.“

Rečou čísel: Umiestnenie po jeseni: 7. miesto Počet strelených gólov: 22 Počet inkasovaných gólov: 9 Najviac odohraných minút: Peter Kosa (1383) Najlepší strelec: Martin Hrošovský (5 gólov) Najviac ŽK: Juraj Mráz (4) ČK: 1 (v 13. kole v Liptovskom Hrádku bol v 41. minúte vylúčený Roman Konečný) Najvyššie výhry Bánovej – trikrát o štyri góly: Rimavská Sobota 4:0, Čadca 5:1, Lučenec 4:0 Bánová prehrala päťkrát, vždy o jeden gól: Martin 0:1, Kováčová 1:2, Rakytovce 0:1, Dolný Kubín 0:1, Liptovský Hrádok 1:2

Urazili šťastenu

A čo hovorí na postavenie v tabuľke? „S ním nie sme vôbec spokojní. Chceme sa pohybovať vyššie.“ Zlom nastal v spomínanom zápase v Kováčovej, kde po prvom polčase Bánová vyhrávala, ale nakoniec prehrala vlastným gólom Sebastiána Lazara z 90. minúty. V posledných piatich zápasoch strelili zverenci dua Šajnoha – Molnár iba dva góly.