Brankár Horného Hričova Tomáš Juhás: Motiváciou je pre mňa vyhrať každý zápas

Rozhovor s najlepším brankárom jesene I. triedy ObFZ Žilina.

HORNÝ HRIČOV. Prednedávnom sme vám na našom webe priniesli výsledky ankety o najlepších hráčov I. triedy Oblastného futbalového zväzu Žilina. A teraz vám postupne budeme prinášať rozhovory s víťazmi.

Pred Jozefom Blaškom z Hlbokého a Tomášom Škrobákom z Bytče zvíťazil v ankete o najlepšieho brankára Tomáš Juhás z Horného Hričova. Skúseného gólmana výsledok ankety prekvapil.

Vizitka Tomáša Juhása Dátum narodenia: 25. 10. 1989 Vek: 32 rokov Výška: 184 cm Hmotnosť: 80 kg Pozícia: brankár Predchádzajúce kluby: Kamenná Poruba, Horný Hričov (hosťovanie), Bánová, Stráňavy (hosťovanie) Obľúbený klub: FC Chelsea Futbalový vzor: Petr Čech

V ankete nášho webu ste sa so ziskom 57 bodov stali najlepším brankárom jesene. Čo na to hovoríte?

- Ďakujem všetkým, ktorí za mňa hlasovali. Prekvapilo ma to, nakoľko už nie som najmladší. Výkony som asi nepodával najhoršie. Skôr by som takéto ocenenie čakal za čias, keď som ešte chytal v Bánovej. Výsledok ma potešil, veľký podiel má na tom celé mužstvo Horného Hričova. Vážim si to.

Chcel by som sa poďakovať môjmu brankárskemu trénerovi a mentorovi Ivanovi Žiakovi, vďaka ktorému som chytával aj vo vyšších súťažiach. A v neposlednom rade ďakujem môjmu dlhoročnému podporovateľovi, trénerovi a zároveň aj starému otcovi Jozefovi Pospíchalovi, bez ktorého by som určite toto ocenenie nezískal.

Je prvenstvo ešte cennejšie, nakoľko ste pred Jozefom Blaškom a Tomášom Škrobákom triumfovali o 11, resp. 13 bodov?

- Určite áno. Obaja sú veľmi dobrí brankári. S Tomášom Škrobákom sme spolu pôsobili v Bánovej, keď hrala druhú ligu. On bol v pozícii jednotky a ja trojky. Veľa som sa od neho naučil a stále potvrdzuje svoje kvality. O to viac si vážim moje prvenstvo.

V uzamknutej časti sa dozviete: - ako hodnotí Tomáš Juhás jesennú časť Horného Hričova - s čím sú v klube spokojný a s čím nie - ktorý útočník I. triedy mu vie urobiť najväčšie problémy - prečo mu I. trieda vyhovuje - čo považuje za najsilnejšiu zbraň - ktoré momenty hráčskej kariéry považuje za nezabudnuteľné - v článku nájdete aj ohlasy brankárov, ktorí skončili v ankete na druhom a treťom mieste - Jozefa Blaška z Hlbokého a Tomáša Škrobáka z Bytče

Súhlasíte, že v prvej triede sa medzi tromi žrďami pohybuje veľa kvalitných brankárov?

- V tejto súťaži chytá viacero brankárov, ktorí v minulosti pôsobili vo vyšších súťažiach. Viacerí sa medzi sebou dlho poznáme. Stabilné výkony podávajú Tomáš Škrobák, Jozef Blaško, Juraj Noga či dlhoročný brankár Veľkého Rovného Michal Korman.