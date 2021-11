38-ročná brankárska legenda Predmiera R. Uríček: Futbalom sa chcem zabávať aj naďalej

Rozhovor s najlepším brankárom jesene V. ligy.

PREDMIER. Prednedávnom sme vám na našom webe priniesli výsledky ankety o najlepších hráčov mužstiev žilinského regiónu V. ligy. A teraz vám postupne budeme prinášať rozhovory s víťazmi.

Pred Adriánom Tichákom z Belej a Jánom Kasmanom z Gbelian zvíťazil v ankete o najlepšieho brankára Richard Uríček. Brankárskej legende Predmiera sme položili pár otázok.

Vizitka Richarda Uríčka Dátum narodenia: 4. 7. 1983 Vek: 38 rokov Výška: 186 cm Hmotnosť: 93 kg Pozícia: brankár Prezývka: Rüstü Predchádzajúce kluby: Bytča, Dolný Hričov (v oboch prípadoch hosťovanie) Obľúbený klub: FC Liverpool Futbalový vzor: Edwin van der Sar

V ankete nášho webu ste sa so ziskom 45 bodov stali najlepším brankárom jesene. Čo na to hovoríte?

- Je to pekný pocit. Na sklonku kariéry ma takéto ocenenie určite potešilo.

Súhlasíte, že v piatej lige sa medzi tromi žrďami pohybuje veľa kvalitných brankárov?

- Presne tak. Mladí brankári sa ukazujú v dobrom svetle. Päť, šesť z nich by sa nestratilo ani vo vyšších súťažiach. Verím, že aj v Predmieri sa po mojom konci uchytí mladý brankár, ktorý bude pokračovať v tom, čo som ja začal pred mnohými rokmi.

V uzamknutej časti sa dozviete: - ktorý okamih považuje Richard Uríček v drese Predmiera za najnezabudnuteľnejší - ktorý z útočníkov bol preňho najviac nepríjemný a prečo - dokedy plánuje chytať - či vidí po prípadnom konci medzi tromi žrďami dôstojného nástupcu - ako zhodnotil uplynulú jeseň - čo považuje za jediné mínus - čo povedal na margo vychytaných núl proti Belej a Višňovému - ktorý moment ho dobil energiou do zostávajúcich jesenných zápasov - v článku nájdete aj ohlasy brankárov, ktorí skončili v ankete na druhom a treťom mieste - Adriána Ticháka z Belej a Jána Kasmana z Gbelian

Už odjakživa vás to ťahalo do brány?

- Do 14 rokov som hrával v zálohe. V jednom zápase nám chýbal brankár a tréner Pavol Bullo ma postavil do brány. Odvtedy sa to so mnou ťahá až doteraz.

Ktorý okamih považujete v hráčskej kariére v drese piatoligistu za najnezabudnuteľnejší?