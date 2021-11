Igor Krško: Futbal mi stále prináša radosť. Je to o partii, nie o peniazoch

Rozhovor so staronovým predsedom Oblastného futbalového zväzu Žilina.

ŽILINA. V piatok 29. októbra sa uskutočnila Volebná konferencia Oblastného futbalového zväzu, kde delegáti opäť zvolili za predsedu ObFZ Žilina Igora Krška. Ten na voľbu predsedu nemal protikandidáta.

Na stoličke predsedu začína už piate volebné obdobie. Nielen o tom sme sa s ním porozprávali.

Na Volebnej konferencii Oblastného futbalového zväzu ste bez protikandidáta obhájili post predsedu. Aké vo vás prevládali pocity?

- Keďže vstupujem do piateho volebného obdobia, vedel som, čo ma čaká a ako to bude prebiehať. Nebol som v strese. Do volieb sa môže prihlásiť hocikto. To, že som bol jediný kandidát, svedčí o dvoch veciach. Buď to vypovedá o tom, že vás ľudia chcú alebo o tom, že nie je záujem o túto funkciu.

Popíšte bližšie, ako konferencia prebiehala.

- Sme najväčší oblastný futbalový zväz v stredoslovenskom kraji. V rámci Slovenska patríme do top štvorky. Na konferencii bol prítomný prezident SFZ Ján Kováčik, viceprezident pre štátnu reprezentáciu Karol Belaník a takisto aj predseda Stredoslovenského futbalového zväzu Jozef Paršo, predseda Bratislavského futbalového zväzu Juraj Jánošík. Aj ich prítomnosť svedčí o tom, že postavenie žilinského zväzu má svoju vážnosť a postavenie.

Na druhej strane ma zarmútilo, že účasť delegátov na úrovni 58% bola historicky najnižšia. Nikomu to nemôžem zazlievať. Máme pandemickú situáciu, išli sme v režime OTP. Niekto má obavy o svoje zdravie. Ďalšou vecou je, že futbal v kluboch robia väčšinou jeden, dvaja ľudia. A keď oni nemôžu z vlastných dôvodov prísť, nemajú za seba koho poslať.

Pri tejto otázke musím spomenúť ešte jednu vec. Minulý rok som oslávil 50 rokov. Veľa ľudí mi pomohlo a som za to vďačný. Tých, ktorí mi chceli zagratulovať a niečo kúpiť, som požiadal, aby prispeli na vytvorený účet, z ktorého prostriedky použijem do zdravotníctva a na futbal.

Po voľbe predsedu som oznámil, že pre každý mládežnícky klub ObFZ, od poslednej triedy až po MŠK Žilina, som kúpil pre jedno mužstvo dve lopty, celkovo okolo 400. A takisto som sa rozhodol, že za mesiac október preplatím klubom hrajúcich v mládežníckych súťažiach ObFZ náklady na rozhodcov. Toto je môj darček z 50-tky jednotlivým klubom.

Ako hodnotíte funkčné obdobie rokov 2017 až 2021?

- Išlo o hektické obdobie. 7. júla 2018 zasiahla NAKA na seminári rozhodcov a delegátov v Banskej Bystrici. Táto situácia ovplyvnila futbal ako taký –