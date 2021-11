Smutná správa: Zomrela legenda žilinského hokeja Dušan Ondruš

Medzi jeho najväčšie úspechy počas hráčskej kariéry patrilo víťazstvo A-mužstva Jednoty Žilina v I. Slovenskej národnej hokejovej lige v ročníku 1964/1965.

ŽILINA. V piatok 12. novembra vo veku nedožitých 86 rokov zomrel niekdajší výborný hokejista, medzinárodný hokejový a florbalový tréner Dušan Ondruš. O jeho úmrtí informoval na sociálnej sieti Patrik Groma. Smutnú správu nám potvrdil aj hokejový klub Vlci Žilina. Na dnešnom pohárovom zápase si jeho pamiatku uctia prítomní minútou ticha.

Rodák z Tvrdošína prežil väčšinu svojho života v Žiline. Do mesta pod Dubňom sa jeho rodičia presťahovali, keď mal 11 rokov. Bol veľkým fanúšikom žilinského hokeja a v tomto kolektívnom športe dosiahol veľa úspechov.

Prvé úspechy ale dosiahol ako gymnasta, keď v disciplíne gymnastický trojboj v kraji obsadil druhé miesto.

V roku 1947 jeho otec Jozef Ondruš a Karol Ertelt založili v žilinskej Sokolovni oddiel pozemného hokeja a tento šport mu učaroval.

K ľadovému hokeju sa v Žiline dostal asi v roku 1950, keď ako mladší dorastenec hrával súťaže za žilinské kluby Slovena a Dynamo. V roku 1953 sa s mužstvom DŠO Sokol Žilina stal majstrom Slovenska. Cez dorastenecké družstvo bol v priebehu jedného roka zaradený do prvého družstva dospelých, ktoré bolo účastníkom I. celoštátnej ligy.

Za Žilinu hrával v rokoch 1953 až 1965 v druhej najvyššej súťaži ČSR Moravsko-slovenskú II. ligu, neskôr Slovenskú národnú ligu na poste obrancu.

V roku 1954 obsadil v drese Lokomotívy Žilina na majstrovstvách Československa druhé miesto a získal striebornú medailu. Za výrazné výkony bol zaradený do kádra levíčat – juniorov československej reprezentácie.

Medzi jeho najväčšie úspechy počas hráčskej kariéry patrilo víťazstvo A-mužstva Jednoty Žilina v I. Slovenskej národnej hokejovej lige v ročníku 1964/1965.

Na záver hokejovej kariéry ako 34-ročný hral II. Slovenskú národnú ligu za Spartak SZM Dubnica. Po zanechaní aktívnej činnosti sa venoval trénerskej práci, hlavne s mládežou v oddieli TJ ZVL Žilina.

V rokoch 1975-1977 pôsobil ako asistent A-mužstva dospelých pri trénerovi Václavovi Pantučkovi, bývalom reprezentantovi Československa.

V sezóne 1984-1985 pod vedením Dušana Ondruša mužstvo ZVL Žilina vyhralo II.

Slovenskú národnú hokejovú ligu skupinu stred a postúpilo medzi slovenskú elitu do I. ligy. V rokoch 1974-1975 úspešne viedol reprezentáciu Slovenska do sedemnásť rokov a v roku 1976 reprezentačný tím Slovenska do 19 rokov. Na lavičke reprezentácie sa úspešne podieľal na raste P. Šťastného, Ihnačáka, Jurigu, J. Lukáča, R. Švarného, Z. Cígera a zo Žilinčanov bratov Kaššovcov a Chlapíkovcov, Rufusa, Šimánka, Oravca, Kokavca a iných.

V rokoch 1996 až 2001 trénoval v Juhoslávii Crvenu Zvezdu Beograd a Vojvodinu Novi Sad. Výrazný úspech dosiahol ako tréner juniorskej reprezentácie Juhoslávie do 20 rokov na majstrovstvách sveta v Nagane. So seniorskou reprezentáciou Juhoslávie sa prebojoval na MS do Budapešti.

Po návrate zo zahraničia v roku 2001 prestal trénovať, ale dlho nevydržal bez činnosti. Žilinskí florbalisti mu ponúkli trénovanie, a tak od januára 2003 v ŠK JUVENTA Žilina vymenil hokejku a cieľavedomou prípravou jeho zverenci už v roku 2005 na majstrovstvách Slovenska obsadili druhé miesto v kategórii 17 až 19-ročných.

V rokoch 2007 až 2009 sa na majstrovstvách Slovenska umiestnili na prvom mieste v kategórii 19-ročných a získali titul majstra SR. V roku 2007 viedol slovenskú florbalovú reprezentáciu na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, ktorá sa umiestnila na 7. mieste.

Počas práce v oblasti športu boli jeho aktivity zamerané i na publikačnú činnosť. Napísal a vydal dve športové publikácie a rôzne tréningové skriptá.

Prvá publikácia obsahovala tréningovú metodiku a prípravu florbalu určenú pre trénerov, učiteľov a hráčov. Bola vydaná v roku 2006 pod názvom „Ako hrať a trénovať florbal.“ V histórii tohto športu to bola prvotina na Slovensku.

Druhú publikáciu „Hokej v Žiline“ vydal v roku 2014. Obsahuje začiatky hokeja v Žiline od roku 1925, jeho činnosť, úspechy, ale i pády, až do roku 2010.

Za dlhoročnú, viac ako 50-ročnú prácu pedagóga, trénera, funkcionára, za výsledky a zásluhy o rozvoj telesnej výchovy a športu, obdržal rôzne vyznamenania.

Dušan Ondruš bol osobnosťou, ktorá sa zlatými písmenami zapísala do histórie žilinského hokeja. Jeho odkaz bude žiť večne.

Česť jeho pamiatke!