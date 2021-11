COVID AUTOMAT: Bytča čierna, Žilina bordová

Nové nastavenie COVID automatu platí od 15. novembra.

10. nov 2021 o 11:57

Od budúceho pondelka bude podľa COVID automatu v čiernej farbe už 52 okresov.

V žilinskom regióne sa nič nezmenilo. Okres Bytča bude aj od 15. novembra figurovať v najhoršom treťom stupni ohrozenia a patrí tak do rozrastajúcej skupiny čiernych okresov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Riaditelia nemocníc v Žilinskom kraji: Sme na pokraji kolapsu Čítajte

Okres Žilina zostáva v bordovom druhom stupni ohrozenia.

Pre žilinský okres by už ďalšie sprísnenie opatrení nemalo hroziť. Žilina totiž získala žolíka, keď miera zaočkovanosti obyvateľov nad 50 rokov presiahla úroveň 65 percent. To by znamenalo, že okres s krajským mestom sa do čiernej nedostane.