Prečo rezaný vianočný stromček nie je ekologickou katastrofou?

9. nov 2021 o 15:39

Živý či umelý stromček? Pokiaľ si myslíte, že rezaný stromček zaťažuje životné prostredie viac ako umelý, presvedčíme Vás o opaku.

Ak si 10 rokov po sebe kúpite živý vianočný stromček stále môže byť ekologickejší ako jeden umelý. Ako je to možné?

Miera ekologického dopadu na životné prostredie závisí od spôsobu likvidácie stromčeka, ani nie tak na type stromčeka.

Živý vianočný stromček, ktorý po Vianociach nevyhodíte do odpadu, ale spálite či skompostujete zanechá výrazne nižšiu uhlíkovú stopu cca 3,5kg CO2. Umelý vianočný stromček má uhlíkovú stopu cca 40kg CO2. Tvrdí organizácia British Carbon Trust, ktorá tvorí stratégie na znižovanie emisií uhlíka.

Stromčeky sa pestujú na plantážach, nevyrezávajú sa lesy ako si mnohí myslia. Na ploche jedného hektára sa dopestuje až 7000 stromčekov, ktoré v priebehu ich priemernej doby rastu 10 rokov vyprodukujú vyše 100 ton kyslíka. Po ich výrube sú rovno nahradené novými stromčekmi. Navyše sú pestované ekologicky bez chemických postrekov a biologický rozložiteľné, na rozdiel od umelých stromčekov z plastu.

Najekologickejšie je nekupovať žiadny stromček, ale čo by to boli za Vianoce? Predsa len živý stromček navodí nezameniteľnú vianočnú atmosféru a rozvonia celý Váš domov čerstvou vôňou ihličia.

Živý vianočný stromček nie je ekologickou katastrofou, ako si mnohí myslia. (zdroj: OZY s.r.o.)

Výber vianočného stromčeka

- Premyslite si, kde chcete stromček umiestniť. Podľa toho upresnite predajcovi, ako by mal stromček vyzerať. Či bude užší, širší, súmernejší a najmä aký by mal byť vysoký.

- Stromček musí byť čerstvý. Uchopte ihličie medzi prsty 15cm od špičky konáru a potiahnite k sebe. Ihličie Vám nemá ostať medzi prstami, ani nadmerne opadávať.

- Taktiež by sa nemalo lámať či ohýbať do tvaru „U“. Môže to byť náznak toho, že stromček premrzol.

- Stromček pevne uchopte, podvihnite 5cm nad zem a jemne potraste. Ihličie Vám samozrejme bude trocha opadávať. Nemalo by to však byť vo veľkých množstvách. Ak ihličie opadáva tak ide pravdepodobne o vnútorné, ktoré je staršie od nových konárov.

- Vianočný stromček má mať prirodzene krásnu zelenú farbu a rozvoniavať. Vôňa normandských jedlí však nie je taká výrazná ako napríklad borovíc.

Aj výber stromčeka môže byť príjemný. (zdroj: OZY s.r.o.)

Rozdiely medzi vianočnými stromčekmi v kvetináči

Zásadným rozdiel medzi kvetináčovými stromčekmi je v tom aký majú koreňový systém, či je plný alebo len čiastočný. To aký je koreňový systém značne ovplyvní ako a či sa stromčeky príjmu.

Typ koreňa závisí od toho či je stromček pestovaný alebo skladovaný v kvetináči. Ak je len skladovaný v kvetináči znamená to, že sa pestoval v zemi ako klasické rezané vianočné stromčeky a následne sa vykopal a vložil aj s koreňom do črepníka. Pri tomto type je pravdepodobnosť zakorenenia stromčeka po jeho presadení do záhrady nižšia.

Vianočné stromčeky, ktoré sú pestované priamo v kvetináči majú plný koreňový systém, ktorý nie je nijako poškodený presádzaním. Pravdepodobnosť toho, že sa pestovaný stromček ujme je omnoho vyššia ako pri skladovaných v kvetináči.

Vianočné stromčeky v kvetináči. (zdroj: OZY s.r.o.)

Kde je možné zakúpiť stromčeky?

Vianočné stromčeky si už tradične kúpite v záhradníctvach, hobby predajniach či vo väčších mestách pred obchodnými domami, alebo na frekventovaných lokalitách, kde je dobrý prístup autom.

Do popredia sa za posledné roky dostáva predaj stromčekov ONLINE cez internet. Kde máte možnosť predobjednať si vianočný stromček už minimálne 2 mesiace pred Vianocami. Stromček si môžete objednať z pohodlia domova a nechať si ho doručiť kuriérom vtedy, keď Vám to vyhovuje. Samozrejmosťou je aj výber stromčeka na základe reálnych fotografií, ponúknutých presne podľa Vami zadaných požiadaviek. V predaji stromčekov cez internet máme už 9 ročnú tradíciu, o čom svedčia aj referencie od našich zákazníkov.

Stromček si u nás viete aj odložiť a vyzdvihnúť si ho priamo na predajni PreDomyaZahrady.sk na adrese Pavla Mudroňa 5 v Žiline, prípadne ak preferujete tradičný výber stromčeka nájdete nás pri malom kruháči v Závodí na adrese Závodská cesta 48.

Odberné miesto živých Vianočných stromčekov na Závodskej ceste 48 v Závodí. (zdroj: OZY s.r.o.)

Starostlivosť o stromček

Po zakúpení vianočného stromčeka by ste sa mali zamerať na správnu starostlivosť, aby Vám vydržal krásny a voňavý čo najdlhšie. Preto si priblížime zopár tipov, ktoré Vám pomôžu.

Keď si prinesiete stromček domov skôr ako budete umiestňovať do priestoru, mali by ste ho odložiť na chladné, tienisté a bezveterné miesto. Ak ste stromček kúpili ONLINE a doniesol Vám ho kuriér tak je zabalený v perforovanej fólií a sieťke. Odstráňte iba fóliu, aby stromček mohol dýchať, sieťku nechajte.

Ak Vám pri kúpe stromčeka odrezali z kmeňa tak ho dajte čo najskôr do nádoby s vodou, aby neuzavrel kapiláry. Pokiaľ nie (pri kúpe stromčeka online) tak zospodu zarovno odrežte pílou cca 1 až 2 cm z kmeňa, čím zabezpečíte jeho otvoreniu a schopnosti nasávať vlahu. Neupravujte kmeň do šikma ani do tvaru „V”. Neodstraňujte kôru z kmeňa, tým by ste zamedzili stromčeku absorbovať vodu a zapríčinili jeho rýchlejšie vyschnutie. Preto je ideálne vkladať vianočný stromček bez úpravy do stojana so zásobníkom vody nato prispôsobeného.

Ak chcete, aby stromček vydržal čo najdlhšie, zaobstarajte si výživu na stromček, ktorú si rozmiešate v 1l vody a prelejete do nádoby, kde budete mať stromček dočasne umiestnený.

Pred umiestnením stromčeka na pripravené miesto odporúčame jeho postupnú aklimatizáciu. Najprv ho dajte na pár hodín do chladnejšieho priestoru (garáž, chodba či schodisko). Potom znova odrežte 1 až 2 cm z kmeňa a stromček už finálne osaďte do stojana s vodou, ktorý má dostatočný zásobník aspoň 2 až 4 litre. Stojan naplňte vodou a pridajte výživu TreeFood.

Stav vody v stojane pravidelne sledujte a v prípade potreby dolejte. Najmä v prvých dňoch je stromček schopný absorbovať veľké množstvo vody. Následne po 5 dňoch pridajte výživu pre stromček. Nenechajte stromček bez vody, po pár hodinách by uzavrel póry a museli by ste znova opakovať rez, ak by to ešte výška kmeňa umožňovala. Ďalší rez by už bol v prípade ozdobeného stromčeka dosť zložitý či dokonca nemožný!

Stromček neumiestňujte k zdroju tepla a nezabúdajte vypínať vianočné osvetlenie pokiaľ odchádzate z domácnosti, či počas noci, aby ste predišli prípadnému nešťastiu.

Pred ozdobovaním si skontrolujte osvetlenie či nie je poškodené a funguje správne.

Správna starostlivosť o vianočný stromček je dôležitá. (zdroj: OZY s.r.o.)

Čo so stromčekom po Vianociach?

Po troch kráľoch príde čas na likvidáciu stromčeka. Pokiaľ budete mať živý vianočný stromček tak ho nehádžte do smetí. Vždy je ekologickejšie riešenie. Znížite tým už vyššie spomínanú uhlíkovú stopu.

Živý vianočný stromček sa dá zúžitkovať na záhrade. Jednoducho len posekáte jeho jemnejšie konáre a môžete nimi prekryť rastliny náchylnejšie na zimu. Hrubšie konáre pomocou drviča či štiepkovača pomeliete na drobné kúsky, ktoré môžete zúžitkovať na kompost pre vytvorenie hnojiva k rastlinám.

Ak bývate v dome a máte krb potom si so stromčekom hravo poradíte. V prípade, že ani jedná z možnosti Vám nevyhovuje skúste sa spýtať vo svojom okolí, napríklad susedov či stromček nevedia zúžitkovať.

Aj samotné mestá a obce častokrát zabezpečujú zber vianočných stromčekov, lebo so stromčekom naložia presne tak ako by sa malo, aby čo najviac eliminovali uhlíkovú stopu. Prípadne vyhľadajte vo Vašom okolí kompostáreň, kde stromček spracujú za Vás.

Stromček v kvetináči zasaďte do záhrady. Dáte mu druhý život a môžete sa z neho ešte dlho tešiť pri pohľade na záhradu. Nemali by ste ho však nechávať príliš dlho vnútri, aby mu teplé prostredie neuškodilo. Počas mrazivého počasia umiestníte stromček do chladnejších priestorov (do garáže, skleníka a pod.) na niekoľko týždňov, aby sa postupne aklimatizoval na vonkajšie podmienky. Po pominutí mrazov (na jar) ho môžete zasadiť do zeme. Treba dbať nato, aby zem nebola premrznutá. Jamu si môžete pripraviť aj počas teplejších podmienok a zasadiť stromček neskôr. Mala by byť o niečo širšia ako ako je koreňový systém stromčeka. Stromček dobre polejte, aby sa hydratovali korene a ľahko sa vyberal z kvetináča. Po zasadení nezabúdajte stromček pravidelne polievať, aby ste udržali jeho vlahu aj počas suchších dní.

