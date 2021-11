Efektívne riešenie pre zber biologicky rozložiteľného odpadu

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je povinnosťou občanov na Slovensku od januára 2021. Spoločnosť REDOX-ENEX prichádza so špeciálnym polopodzemným kontajnerom MOLOK.

8. nov 2021 o 18:07

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej v texte skrátene "BRKO") je povinnosťou občanov na Slovensku od januára 2021. Za uplynulé mesiace prax ukázala, že zber BRKO v malých a najmä perforovaných nádobách je nevhodným riešením. Spoločnosť REDOX-ENEX preto prichádza so špeciálnym polopodzemným kontajnerom MOLOK.

Skládkovanie BRKO má výrazne negatívny environmentálny vplyv z hľadiska znečisťovania ovzdušia, emisií skleníkových plynov. To je dôvodom, prečo vstúpila do platnosti novela zákona o odpadoch, ktorá zaviedla povinnosť triediť biologicky rozložiteľný odpad z domácností. Do tejto skupiny odpadu patria zvyšky jedla a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, šupy z čistenia zeleniny a ovocia i potraviny po dobe spotreby.

Zber tohto odpadu v malých perforovaných nádobách, ako to pozná väčšina z nás, sa však ukázal ako veľmi nevhodný spôsob. Očakávanie, že sa bude odpad už pri zbere samovoľne kompostovať sa nenaplnilo. Odpad hnije, tečie z perforovaných nádob po chodníkoch a cestách, čo odrádza obyvateľov od jeho vyhadzovania na stojisku. Zvýšená frekvencia vývozu pri neperforovaných nádobách akurát zvyšuje náklady samospráv a obyvateľov.

Polopodzemný kontajner MOLOK na tento druh bioodpadu obsahuje na dne deliacu priečku, ktorá zachytáva tuhé zložky a tekutá časť sa zachytí v spodnej vaničke. Pri vývoze sa súčasne vyprázdni aj tekutá aj tuhá časť. Po vyprázdnení je veľmi jednoduché kontajner vyčistiť tlakovou hadicou a opätovne uzavrieť tak, aby sa žiadne zvyšky odpadu, či už tekuté alebo tuhé, dostali mimo zberového vozidla.

Polopodzemný kontajner MOLOK od spoločnosti REDOX-ENEX je: Hygienický – pri vyhadzovaní odpadu (z vrchnej časti) aj pri vývoze (zo spodnej časti)

– pri vyhadzovaní odpadu (z vrchnej časti) aj pri vývoze (zo spodnej časti) Bezpečný – odpad skladovaný pod zemou v zime nezamŕza a v lete eliminuje zápach a prítomnosť hmyzu

– odpad skladovaný pod zemou v zime nezamŕza a v lete eliminuje zápach a prítomnosť hmyzu Čistý – eliminuje znečistenie okolitej plochy pri zbere aj pri vývoze

– eliminuje znečistenie okolitej plochy pri zbere aj pri vývoze Estetický – v komplexnej bytovej výstavbe nie je potrebný veľký počet malých nádob, stačí jedna väčšia (max. objem až 1,8m3)

– v komplexnej bytovej výstavbe nie je potrebný veľký počet malých nádob, stačí jedna väčšia (max. objem až 1,8m3) Efektívny – pri správnom nastavení objemov a frekvencií vývozu je menej nákladný ako 120 či 240l nádoby

Zvoliť správny spôsob zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) je kľúčový. Občania sa zapoja vo vyššej miere práve vtedy, ak spôsob triedenia tohto odpadu bude pohodlný a budú vidieť, že má skutočný efekt. Takýto systém navyše zlepší čistotu vytriedeného odpadu na ďalšie zhodnotenie. Okrem toho, ak sú polopodzemné kontajnery na komunálny a triedený odpad osadené v dostatočnej blízkosti k obyvateľom, chuť občanov triediť odpad narastá.

Viete si predstaviť polopodzemné kontajnery MOLOK vo svojom sídlisku ?

O vypracovanie štúdie, realizáciu na kľúč vrátane projektu a vytýčenia sietí až po inštaláciu kontajnerov sa postará REDOX – ENEX za vás.