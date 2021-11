Tristo žilinských zdravotníkov sa podpísalo pod list na podporu očkovania

Nevládzeme a nevieme sa ubrániť slzám, píšu.

8. nov 2021 o 13:19

Viac ako 1300 zdravotníkov a zdravotníčiek z nemocníc z celého Slovenska podpísalo list adresovaný verejnosti, ktorý má presvedčiť nerozhodnutých ľudí, aby podstúpili očkovanie.

Na zozname je aj vyše 300 podpisov zdravotníkov zo žilinskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou.

„Drahí spoluobčania, priatelia, všetci tí, ktorí ešte stále váhate, či sa dať zaočkovať proti Covid-19, my, zdravotníci a zdravotníčky pracujúci na covid oddeleniach po celom Slovensku, sa denne pozeráme do očí ľuďom, ktorí nevládzu dýchať. Pýtajú sa nás, prečo sú práve oni tí, ktorí boj s Covid-19 prehrávajú. Mnohí z nich sa ešte nedávno obávali očkovania a toto ochorenie, naopak, podceňovali. Dnes by dali všetko za to, aby sa rozhodli inak.

Naša práca v tejto vlne začína byť extrémne náročná nielen fyzicky, ale predovšetkým duševne a ľudsky. Nevieme sa ubrániť slzám nad lôžkami čoraz mladších neočkovaných pacientov, ktorým už nedokážeme pomôcť. Nedá sa prestať myslieť na to, že ich odchod nie je len predčasný, ale najmä zbytočný.

Plnia sa nám nemocnice ľuďmi, ktorí v nich nemuseli byť. Mnohí z nich prežívajú mimoriadne ťažký priebeh ochorenia, týždne odlúčenia od svojej rodiny a neistotu, ako to skončí. Nezriedka to končí tak, že nám títo ľudia umierajú a my im už nedokážeme pomôcť. Je to neopísateľný pocit bezmocnosti a zúfalstva.

Lôžka, na ktorých ešte pred pár týždňami ležali pacienti s inými ochoreniami, obsadzujú pacienti s Covid-19. Aj keď sa veľmi snažíme, starostlivosť o necovidových pacientov sa čoraz viac obmedzuje. Pribúdajú oddelenia a nemocnice, ktoré sú nútené odkladať plánované a odkladné zákroky. Je nás málo, pacientov je čoraz viac a my už prestávame vládať.

Väčšina úmrtí na Covid-19 patrí do skupiny odvrátiteľných úmrtí, keďže sa im očkovaním dalo zabrániť. Žiaľ, medzi obeťami pandémie budú aj tí, ktorí sa pre obsadenosť nemocníc covid pacientami nedostanú včas k primeranej lekárskej starostlivosti. Očkovaním teda môžeme zabrániť aj nadbytočným úmrtiam na iné diagnózy.

Drahí spoluobčania, priatelia, všetci tí, ktorí ešte stále váhate, či sa dať zaočkovať proti Covid-19. My, zdravotníci a zdravotníčky pracujúci na Covid oddeleniach po celom Slovensku, Vás prosíme o dôveru a o pomoc.

Dôsledky Covidu máme dennodenne pred očami, ľudia s ťažkým priebehom umierajú v našich rukách. Očkovanie nie je politická otázka, je to medicínska otázka. Na Covid oddeleniach sme takmer všetci lekári a lekárky zaočkovaní, vedľajších účinkov očkovania sa netreba obávať, vakcíny sú bezpečné a v praxi osvedčené.

S týmito skúsenosťami, v stave veľkej fyzickej a psychickej vyčerpanosti a s obavami z toho, čo nás ešte len čaká, Vás prosíme, dajte sa zaočkovať. Nie je dôvod sa toho obávať, ale je veľa dôvodov obávať sa ťažkého priebehu ochorenia Covid-19 v nemocnici. Vieme, o čom hovoríme.

Prosíme Vás, pomôžte nám Covid-19 poraziť."