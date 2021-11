Igor Bízik zo žilinského covid pavilónu: Len mizivé percento očkovaných končí na ventilácii

Po ťažkom dušičkovom víkende museli covidových pacientov presunúť aj na interné oddelnie.

6. nov 2021 o 9:40 Branislav Koscelník

ŽILINA. Personál žilinskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou má za sebou ďalší mimoriadne náročný víkend. Počas dušičiek rapídne narástol počet hospitalizovaných pacientov na covid oddelení. Od piatka do pondelka vtedy sanitky priviezli 42 ľudí s koronavírusom. V tej chvíli sa kapacita už rozšíreného oddelenia naplnila. Vedenie nemocnice muselo situáciu rýchlo riešiť. Ďalšiu červenú zónu pre infekčných pacientov vytvorili podľa vopred pripraveného plánu reprofilizácie na internom oddelení. Rýchlosť s akou rastie počet pacientov a tempo reprofilizácie znepokojuje aj manažment žilinskej nemocnice. Obsadených je už viac ako 80 lôžok. Prevádzka covid oddelení patrí pod vedenie medicínskeho námestníka FNsP v Žiline Igora Bízika. Ten tvrdí, že covid sa správa nevyspytateľne a ochoreniu podľahne v nemocnici skoro každý štvrtý pacient.

Covid pavilón žilinskej nemocnice zažil počas sviatočného víkendu ďalší nápor. Len v sobotu ste prijali šestnástich pacientov. Ako to vyzerá v pavilóne pri takomto neplánovanom tlaku na príjme?

Ak by privážali pacientov postupne, tak to zvládame bez akýchkoľvek problémov. No keď príde návalovo viacero pacientov, ako v sobotu popoludní, môže to spôsobiť spomalenie prijímania a tak sanitky čakajú. Nám je to ľúto, ale priechodnosť ambulancie a prijímacieho systému neumožňujú vyšetrovanie desiatok pacientov súčasne. Samozrejme, pacienti v ťažšom stave sú uprednostnení. Tí ktorí nevyžadujú okamžitú pomoc, sú uložení na expektačné lôžko, no tí, ktorým ide o život, sú vyšetrení prednostne. Nemôže sa stať, že príde pacient, ktorý je na hranici života a smrti, aby nebol primárne vyšetrený len preto, že je niekto pred ním. Podobnú situáciu sme zažili aj pred mesiacom, keď prišla silná vlna, veľa pacientov v krátkom rozmedzí.

Počas druhej vlny pandémie sa nemocnice trápili s tým, že pacienti prichádzali neskoro a v zlom zdravotnom stave. Je to v tejto vlne inak?

Robili sme si prieskum medzi pacientmi a zistili sme, že vo väčšej miere sú do predhospitalizačného obdobia zapojení aj obvodní lekári. Veľké percento pacientov príde podliečených na antibiotikách, alebo aspoň nejakou formou konzultovali svoj zdravotný stav s obvodnými lekármi. Ale delta variant sa správa veľmi atypicky. Mali sme pacientov, ktorí sa dokázali rapídne respiračne zhoršiť za deň, za dva, hoci už pred tým boli vyšetrovaní lekármi a mali nasadenú liečbu.

Aká je dnes štruktúra pacientov na covidových lôžkach?

Dnes už vieme porovnávať stav pacientov, ktorí boli, alebo neboli očkovaní. Približne 80 percent pacientov, ktorí sú hospitalizovaní, sú nezaočkovaní. Umelú pľúcnu ventiláciu potrebuje len mizivé percento očkovaných pacientov. Iba traja očkovaní boli ventilovaní, no mali aj iné závažné ochorenia. Nezaočkovaných bolo ventilovaných desaťnásobne viac. U očkovaných hospitalizovaných je priemerný vek okolo sedemdesiat rokov, väčšinou majú aj ďalšie ochorenia, ako cukrovka, problémy s obličkami, či ischemickú chorobu srdca. U neočkovaných je priemerný vek šesťdesiat rokov, oproti druhej vlne sa znížil. Vážne príznaky sa u nich prejavujú v oveľa mladšom veku. Mali sme úmrtia štyridsiatnikov, päťdesiatnikov, šesťdesiatnikov. Na ventilácii máme momentálne aj 36-ročnú ženu a 39-ročného muža. Obaja nezaočkovaní.

Aké je percento pacientov, ktorí hospitalizáciu neprežijú?

Úmrtnosť je, žiaľ, na úrovni 23 percent. Vírus sa správa nevyspytateľne a ťažko predikovať, ako sa vyvinie stav u konkrétneho človeka. Mali sme 49-ročného pacienta, ktorý v priebehu 48 hodín zomrel, hoci to tak na začiatku nevyzeralo. Vo všeobecnosti je u očkovaných priebeh zápalov pľúc miernejší, ako nezaočkovaných.

Len nedávno otvorený covid pavilón v budove Liečebne pre dlhodobo chorých má kapacitu asi 70 miest. Počas ťažkého minulého víkendu ste museli naraziť na nedostatok postelí.

Na nedostatok nie, ale naplnili sme všetky, ktoré boli v danej chvíli vyčlenené. Ministerstvom zdravotníctva máme v rámci reprofilizácie lôžok určené tri fázy. Prvá fáza bola naplnená. Postupne sme otvárali druhú, ale víkend bol taký zlý, že sme ju museli otvoriť kompletne. Od stredy už máme aj tretiu fázu kyslíkových pacientov. Pri pacientoch, ktorí potrebujú ventiláciu, už tri týždne ideme v tretej fáze.

Stačíte reagovať na rýchlosť, s ktorou prechádzate z jednej fázy do druhej?

My na to reagovať musíme, ináč sa to nedá. Nie je to ľahké, chce to sebazaprenie, a to najmä personálu. Minulý týždeň sme museli obmedziť prevádzku už taktiež na internom oddelení. Čaká nás nepríjemné obdobie, ale zvládnuť to musíme, inú možnosť nemáme. Chcem sa preto touto cestou poďakovať zdravotníckemu i technickému personálu nemocnice za súdržnosť a ochotu, pretože nemáme núdzový stav. Chce to silu a jednotu celej spoločnosti, aby sme tento stav zvládli.

Dá sa povedať, že na internom ste vytvorili nové covid oddelenie?

Museli sme zredukovať počet lôžok na internom oddelení, aby sme si uvoľnili kapacity pre akútnych covidových pacientov. Na internom oddelení sme tak vytvorili červenú zónu s kapacitou 27 miest. Oddelenie bolo technicky upravené už v druhej vlne a mali sme ho v zálohe na tretiu vlnu. Rátalo sa s ním. V stredu sme tam začali umiestňovať covidových pacientov.

Dnes nikto nevie, ako sa bude ďalej vyvíjať epidemická situácia. Čo ak sa naplní aj toto oddelenie?

Ministerstvo zdravotníctva stanovilo krajských koordinátorov. Ak niektoré nemocnice nie sú kompletne reprofilizované a majú ešte lôžkové rezervy pre covidových pacientov, tak máme možnosť v prípade naplnenia vlastných kapacít prekladať pacientov do iných zdravotníckych zariadení. Zatiaľ pacientov, ktorí potrebujú len štandardnú liečbu a kyslík, sme prekladali minimálne. Máme dobré skúsenosti s premiestňovaním pacientov, ktorí vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu. Ďakujeme všetkým nemocniciam a ich personálu, ktorí nám týmto spôsobom vypomohli. Ak by sa naplnili kapacity aj v rámci Slovenska, čo však dúfam, že taký scenár nebude, tak v takomto prípade by sme museli prejsť iba na akútnu medicínu. Museli by sme reprofilizovať ďalšie časti iných oddelení. Ešte stále je možnosť reprofilizovať jedno poschodie v LDCH. Bol by som nerád, keby sme museli reprofilizovať znova urologický pavilón a dúfam že nebude treba zasahovať do čistých pavilónov. Verím, že to také zlé nebude.

Obmedzuje vás chýbajúci personál, ktorý musí byť v karanténe, ale je práceneshopný?

Tak výrazne ako v druhej vlne nás to neobmedzuje. V najhoršom období sme vtedy mali výpadok až 130 zamestnancov súčasne, dnes je ich pozitívnych 20 až 30. Je to z toho dôvodu, že u zdravotníckych pracovníkov máme vysoké percento zaočkovanosti, u lekárov až na úrovni 92 percent. Každý by sa mal takýmto spôsobom chrániť. Očkovanie je stará medicínska prax. Treba odstrániť nedôveru k očkovaniu, aby ľudia pochopili, že toto je cesta. Pokiaľ sa nám to nepodarí, môžeme očakávať ďalšie vlny pandémie s podobným priebehom a obmedzeniami.