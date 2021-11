Najkrajšie spomienky na očiach po celý rok s vlastnoručne vyrobeným fotokalendárom

Ak chcete mať istotu, že vaše kalendáre dorazia do Vianoc, vytvorte objednávku do 12.12.

Chcete obdariť svojich blízkych za bezhraničnú lásku a starostlivosť? Darujte im personalizovaný kalendár plný úsmevnej spoločnej minulosti.

Fotokalendár je aj výborným firemným reklamným predmetom. Naplňte ho produktovými či inými tematickými fotkami zo spoločných udalostí a prekvapte ním svojich kolegov na vianočnom večierku.

Prečo sme jednotkou medzi fotokalendármi?

Pri tvorbe fotokalendára nemusíte sťahovať žiadny program navyše. Náš online editor na úpravu fotokalendárov je veľmi intuitívny a prehľadný.

Zatúžili ste po novom kalendári v strede roka no chcete ho využívať 12 mesiacov? Nestraťte ani jeden deň! Pri tvorbe nástenného fotokalendára si viete zvoliť ľubovoľný počiatočný dátum.

Neustále zlepšujeme naše produkty. Tlačíme špeciálnou tlačou výhradne na obojstranne natieraný polomatný papier najvyššej kvality. Všetky časti kalendára sú poctivej slovenskej výroby. Nejedná sa o žiadny čínsky polotovar.

Kalendár máte do pár dní doma. Štandardná expedícia objednávky sú 3 - 4 dni od jej vystavenia. Aj počas predvianočného obdobia sa eshop Fotocopy.sk snaží dodržiavať termíny odosielania objednávok. Vždy to závisí od konkrétnej objednávky.

Už vám žiadny dôležitý deň neujde

V našom online editore môžete ku každému dňu priamo elektronicky zapísať dôležitú informáciu. Ak aj na niečo zabudnete, v kalendári bude voľné miesto na nesilené vpísanie rukou.

Dcérka prvýkrát povedala mama? Syn dostal prvú včeličku do zošita? Zaznačte si tieto nezabudnuteľné momenty do vášho kalendára. Okrem nich tam môžete dopísať plány dovoleniek, chát, svadieb či narodenín a iných nezabudnuteľných udalostí, ktoré vás čakajú. Možnosť máte dokonca dopĺňať vlastné meniny, ktoré sa v kalendári nenachádzajú. Prípadne tie preddefinované prepisovať alebo zmeniť poradie zobrazených mien.

Nezabudnite na meniny tých najdôležitejších

Máte vo svojom okolí ľudí s neštandardnými zahraničnými menami, ktoré v slovenskom kalendári nenájdete? Stačí kliknúť na meno a manuálne ho prepísať v editore. Ak napríklad slávite meniny Penelope počas sviatku Petry, pokojne toto meno prepíšte.

Ďaleko a predsa tak blízko! Ideálny darček počas korony

Chcete rozdávať úsmev svojim blízkym vždy, keď sa na kalendár pozrú? Darujte im veselý nástenný kalendár plný zážitkov s deťmi a vnúčatami, ktorý ich bude hriať pri srdci, aj keď sa nebudú môcť niekoľko týždňov stretnúť s rodinou.

Kde budú mať fotokalendár najviac na očiach? Podľa plánovaného umiestnenia v ich domácnosti si môžete vybrať medzi nástenným kalendárom a stolovým fotokalendárom. Čoraz populárnejší je tzv. americký fotokalendár - skladnejší kalendár s veľkými fotografiami a väčším priestorom na vpisovanie do jednotlivých dátumov.

Aký typ fotokalendára najviac poteší?

Majestátne kalendáre na stenu

Zaveste ho za háčik na stenu a nechajte návštevu pokochať sa vašou rodinkou. S rozmermi A3 (29,7 x 42 cm) alebo A4 (21 x 29,7 cm) pohladí na duši každého, kto ho zbadá. Väčší formát A3 viete dokonca otočiť aj na šírku. Ak nemáte dostatočne veľké fotky alebo vhodný formát, vyrobte z nich koláž.

Jedinečné stolové fotokalendáre

1-týždenný stolový kalendár

Neviete zredukovať množstvo fotiek zo stoviek krásnych momentov? Ak aj vy patríte k milovníkom zachytávania rozkošných každodenných drobností, siahnite po 1-týždennom formáte fotokalendára na stôl s rozmermi 28 x 16 cm. Umožní vám pridať 54 až 216 fotografií!

Už žiadne kompromisy a zbytočné orezávanie fotiek. Ak nemáte iba fotky na šírku, pokojne využite možnosť iného rozloženia. Vytvorením koláže znásobíte radosť pri otáčaní stránok :)

2-týždenný stolový kalendár

V prípade, že nemáte k dispozícii toľko fotografií, zvoľte tenší 2-týždňový stolový kalendár. Na jednej strane nájdete dva týždne, takže sa doň vojde 28 - 85 fotografií. Opäť sa nemusíte uskromniť iba na fotky na výšku. Využite možnosť koláže.

Praktické americké fotokalendáre

Pri tomto skladnom fotokalendári si môžete vybrať medzi obdĺžnikovým formátom s rozmermi 30 x 20 cm a štvorcom veľkosti 30 x 30 cm. Na každej dvojstrane sa nachádza priestor na fotografiu alebo koláž.

Aké fotografie si vybrať do kalendára na stenu?

V závislosti od vybraného formátu fotokalendára si pripravte minimálne 13 fotografií. Každý mesiac bude obsahovať jednu fotku a tá najkrajšia pôjde na úvodnú stranu fotokalendára. Ideálne je premyslieť si typ fotky tak, aby sedela k danému mesiacu.

Máte priveľa fotografií a nedokážete vybrať iba 13? Vytvorte si z nich koláž! V našom editore máte možnosť použiť 1 - 4 fotky na jednu stranu nástenného kalendára.

Akú kvalitu fotografií vybrať do kalendára?

Nerobte si hlavu s veľkosťou fotiek. Všetci dnes nosíme najkrajšie okamihy zachytené najmä s telefónom. Pokojne využite aj spomienkové klenoty zo svojho mobilu. Do menších kalendárov môžete použiť dokonca aj fotky z prednej kamery. Stačí ich nahrať a vyskúšať v editore, či splnia kvalitové podmienky.

Vyčarujte úsmev na tvári s našimi kalendármi!

Vďaka e-shopu fotocopy.sk dokážete vyčarovať celoročný úsmev na tvári svojich blízkych už za pár minút. Darujte im praktický darček spojený s nostalgiou, ktorý každý deň roztopí aj najdrsnejšieho člena rodiny :)

Vianočný kalendár