Dvojgólový obranca Adrián Sloboda: Nesnažím sa hrať v rukavičkách

Vlci Žilina - Modré krídla Slovan 4:3 po samostatných nájazdoch v 14. kole Slovenskej hokejovej ligy.

4. nov 2021 o 19:10 Matej Martinčo

ŽILINA. Žilinskí hokejisti konečne prelomili smolu v samostatných nájazdoch. V stredajšom zápase proti tímu Modré krídla Slovan prehrávali v 36. minúte 1:3, ale dvomi gólmi dorovnal výsledok Adrián Sloboda. Vyrovnávajúci presný zásah strelil 47 sekúnd pred koncom. V predĺžení gól nepadol a o zisku dvoch bodov rozhodol v napínavých trestných strieľaniach v siedmej sérii František Skladaný.

Vlci Žilina - Modré krídla Slovan 4:3 sn (1:1, 1:2, 1:0 - 0:0) Góly a asistencie: 14. Skladaný (Petran, Rehák), 38. Sloboda (Safaraleev, Mikula), 60. Sloboda (Safaraleev, Šmida), rozhodujúci sn. Skladaný - 18. Klučiar (Preisinger, Škultéty), 30. Škultéty (Petriska, Klučiar), 37. Jendek (Ožvald, Kundrik). Vylúčenia: 4-5. Strely: 41-31. Rozhodovali: Vido, Šebeň, Hanko. 214 divákov. VLCI ŽILINA: Mikoláš - Hřebíček, Sloboda, Cíger, Jakubík, Petráš Š. - Drtina, Nahálka, Safaraleev, Šmida, Koyš - Petran, Kocúr, Mikula, Markovič, Rehák - Myšiak, Chatrnúch, Macek, Skladaný, Lopušan. MODRÉ KRÍDLA SLOVAN: Beke - Hauser, Krakovský, Danišovský, Preisinger, Klučiar - Škultéty, Verčík, Kundrik, Jendek, Ožvald - Luža, Fatul, Uram, Petráš R., Lukošik - Parobek, Ejem, Lepskii, Petriska, Bubica. Samostatné nájazdy: Petráš 1:0 – Preisinger nedal, Mikula 2:0 – Klučiar nedal, Markovič nedal – Škultéty nedal, Safaraleev nedal – Kundrik 2:1, Šmida nedal – Petriska 2:2, Uram nedal – Markovič nedal, Petriska nedal – Skladaný 3:2. Ostatné výsledky: Brezno – Dubnica 1:3, Levice – Žiar nad Hronom 5:3, Považská Bystrica – Martin 3:4, Trnava – Topoľčany 3:4 pp, Skalica – Humenné 5:3.

Hosťujúci tréner Rudolf Jendek bol na výkon svojich zverencov hrdý. „Chlapcom by som sa chcel poďakovať za výborný výkon. Naplnili to, čo sme si predsavzali. Dodržiavali všetky systémové veci, ktoré sme si pred zápasom prešli. Bolo vidieť obrovské nasadanie. Myslím si, že padli aj pekné góly. Na konci to už bolo trošku o šťastí. Podľa môjho názoru bola remíza zaslúžená, pretože Žilina v závere tlačila a ukázala sa skúsenosť ich hráčov. Nájazdy sú už lotéria,“ povedal na pozápasovej tlačovej konferencii.

Škorvánek: Budeme sa musieť pozrieť do zrkadla

Následne dostal slovo domáci kormidelník Stanislav Škorvánek. „To, ako sme sa pripravovali na tréningoch a poradách, sme do zápasu absolútne nepreniesli. Na tréningu hráme niečo a potom v zápase to vyzerá úplne inak. Je to pre mňa nepochopiteľné,“ bol na úvod kritický žilinský tréner a pokračoval:

„Tým vôbec nechcem znižovať výkon hostí, ktorí hrali výborne. Ukázali svoju energiu, podali skvelý výkon. Neviem, či si dva body zaslúžime, pretože v zápase sme hrali iba 25 minút. S herným prejavom, ktorý sme predviedli v prvých dvoch tretinách, budeme ťažko úspešní proti hocijakému ligovému tímu. Budeme sa musieť pozrieť do zrkadla a pomenovať veci, ktoré nám nefungujú a popracovať na ich zlepšení. Chalanom ďakujem za výkon, ceníme si aj dva body.“

Posily sú v hre

V kalendári svieti november. Ako to vyzerá so situáciou na prestupovom trhu? Zvažujú pod Dubňom posilnenie kádra? „Nechcem hovoriť o minulom roku, ale zostava vyzerá úplne inak. Pravdepodobne budeme musieť vniesť do kádra impulz, aby sme oživili herný prejav. Na hráčskom trhu je ťažká situácia, je to v riešení. Vieme, čo sa deje v extralige aj prvej lige. Bližšie sa k tomu neviem vyjadriť,“ doplnil Škorvánek.

Ako je to so zranenými hráčmi?

Po viac ako mesiaci naskočil na ľad do zápasovej akcie Jaroslav Markovič. Radosť z jeho prítomnosti mal aj tréner Vlkov. „Jaro podal veľmi dobrý výkon. Jeho prínos na ľade aj v šatni je neoceniteľný,“ povedal na jeho adresu. Mužstvu však stále chýbajú obranca Michal Chatrnúch a útočník Michal Hlinka.