Erika Jurinová o antivaxeroch pred svojím domom: Nezaťahujte do veci rodinných príslušníkov

Erika Jurinová nateraz nepožiadala o ochranu.

4. nov 2021 o 9:12 Branislav Koscelník

ŽILINA. Sú mimoriadne aktívni na sociálnych sieťach, ale za sebou majú už aj niekoľko výjazdov na miesta, kde žilinská župa očkovala svojou mobilnou očkovacou jednotkou.

Skupina obyvateľov Oravy, ktorí sa označujú za aktivistov a hovoria o nezákonnosti očkovania, sa minulý piatok zhromaždila v Námestove, kde zapálili sviečky do „ohňovej výzvy“.

Po zhromaždení sa niekoľkí jednotlivci vydali do Nižnej pred rodinný dom žilinskej županky Eriky Jurinovej. Ich pohyb monitorovala polícia a niekoľko hliadok bolo pri dome ešte pred príchodom antivaxerov.

Napriek tomu, že nedošlo k žiadnym incidentom, len k slovným útokom, toto spontánne protestné stretnutie opäť vyvolalo diskusie o tom, pokiaľ siaha sloboda jednotlivca a čo je už za čiarou.

Chcú odradiť od očkovania

V tom čase bola v dome 82-ročná mama manžela Eriky Jurinovej a najmladšia dcéra so spolužiačkami. Žilinská županka považuje za neprimerané, aby odmietači očkovania zasahovali do súkromia jej rodiny a zaťahovali ju do svojich aktivít.

„Samozrejme, zažívali strach a nevedeli, ako sa majú zachovať. Nebolo to nič príjemné vidieť dav stojaci pred vaším domom, ktorý vykrikuje a vyzýva k rôznym veciam, pričom moja rodina netušila, čo sa deje a ako majú konať,“ povedala po incidente už s chladnou hlavou Erika Jurinová.