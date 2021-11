Ako prežiť Vianoce v zdraví

Pozitívna zmena pre celý váš organizmus je najúčinnejšia v kombinácii dobre nastavenej stravy a podpory črevných baktérií.

3. nov 2021 o 13:39

Na Vianoce myslíme viac na svojich blízkych a priateľov. No väčšinou zabudneme na našich najbližších a najmenších priateľov - na naše črevné baktérie.

Zdravý črevný mikrobióm rozhoduje o našej imunite nie len voči chrípke či korone, ale najmä voči chronickým a autoimunitným chorobám. Zlý stav črevných baktérií často vôbec necítime. Ak sa prejaví, tak to nemusí byť spojené len s tráviacimi ťažkosťami ako potravinová intolerancia, alergie, časté zápchy či hnačky. Naše baktérie ovplyvňujú aj náš psychický stav, depresie či úzkosti. Starajú sa o naše kĺby, cievy a vôbec o fungovanie celého nášho tela.

Práve preto sú našimi najbližšími priateľmi a mali by sme sa o nich starať celý rok. Najdôležitejším prostriedkom, ako sa môžeme o náš črevný mikrobióm starať dlhodobo a pravidelne, je predovšetkým výživa. Je veľmi dôležité, aby bola vyvážená a pestrá. V tom nám vedia poradiť skúsení výživoví terapeuti. V súčasnosti sa začína presadzovať personalizovaná výživa, pretože najväčší zmysel a efekt pre vaše telo bude mať stravovanie vyrobené pre vaše telo a jeho potreby.

Z pohľadu nášho mikrobiómu a jeho kondície je však najdôležitejšia vláknina. Jej zastúpenie v našom dennom stravovaní potrebujeme jednoznačne výrazne znásobiť. Vláknina, podobne ako prebiotiká, podporuje rast a aktivitu priateľských baktérií v našich črevách. Čím pestrejšia je paleta vlákniny z ovocia, zeleniny, orechov, semien, strukovín a obilnín v jedle počas dňa, tým pestrejší a zdravší mikrobióm si pestujeme.

Okrem vlákniny ku zdraviu našich najbližších priateľov - baktérií, prispievajú aj potraviny obsahujúce priateľské baktérie. Najtypickejšími slovenskými fermentovanými potravinami sú nepasterizovaná bryndza a kyslá kapusta. Obe obsahujú kmene prospešných baktérií produkujúcich látky, ktoré zlepšujú trávenie, riadia imunitný systém a majú likvidačný efekt na škodlivé mikroorganizmy. Na dôvažok blahodárne pôsobia na našu myseľ a náladu. Do nášho jedálnička by sme mali zaradiť aj potraviny obsahujúce omega-3 mastné kyseliny. Výsledky nášho výskumu preukázali, že omega-3 mastné kyseliny zvyšujú schopnosť probiotických baktérií obsadzovať črevnú sliznicu. To je dôležité pri potláčaní rastu škodlivých baktérií v čreve.

Na Vianoce teda doprajte vašim najbližším vo Vašom čreve kyslú kapustu, orechy, strukoviny, sušené či čerstvé ovocie a veľa zeleniny. Podľa možností ich netrápte klobáskami, údeným mäsom či mastnými, sladkými a vyprážanými jedlami. Najhoršie znášajú naši priatelia spracované potraviny, teda tie, ktoré sa predávajú balené vo farebných obaloch a v ich zložení na obale nájdete mnoho cudzích slov. Tým sa vyhýbajte oblúkom, pretože systematicky ničia váš mikrobióm a škodia celému organizmu.

Po Vianociach príde Nový Rok a to je čas predsavzatí. Môžete sa napríklad s vašim črevom a telom dohodnúť, že ho dáte do poriadku tak, aby správne fungovalo po celý váš nasledujúci život. Možete tak spraviť najmodernejšími metódami personalizovanej medicíny a výživy. Pri tejto príležitosti viete sebe alebo svojím blízkym nechať na mieru vyrobiť osobný mix probiotických baktérií, takzvané personalizované probiotiká. Podporiť pozitívnu zmenu organizmu môžete aj spoluprácou s výživovým terapeutom a pripraviť si vlastný stravovací plán, ktorý zohľadní váš zdravotný stav, celkové potreby organizmu, zaužívané a obľúbené potraviny a recepty.

Pozitívna zmena pre celý váš organizmus je najúčinnejšia práve v kombinácii dobre nastavenej stravy a podpory črevných baktérií. Pravidelný pohyb, alebo prechádzky potešia vašich vnútorných priateľov nie len počas Vianoc, ale aj po celý rok. Preto ak dodržíte jednoduchú rovnicu: zdravá strava+kvalitné probiotiká+každodenný pohyb, výsledkom bude váš zdravý a silný organizmus, dobrá nálada, kvalitný spánok, odolnosť voči chorobám a dlhovekosť.

Začať však treba čím skôr, kým sú vaši črevní priatelia v kondícii, sile a vedia pracovať a zveľadovať nielen vaše telo, ale aj vášho ducha.

Prajem vám dobré trávenie.

MVDr. Alojz Bomba, DrSc. ARCOBIOME – Centrum pokročilého výskumu mikrobiómu www.perbiotix.sk a wwwiprobio.sk

