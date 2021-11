COVID AUTOMAT: Bytča čierna, Žilinu zachránilo očkovanie

Nové rozdelenie okresov platí od pondelka 8. novembra.

3. nov 2021 o 10:57 Branislav Koscelník

Okres Bytča bude v COVID automate od budúceho pondelka figurovať v najhoršom treťom stupni ohrozenia a patrt tak do rozrastajúcej skupiny čiernych okresov. Zhoršujúca sa epidemická situácia v Žilinskom kraji spôsobila, že na severe sú už len tri okresy v bordovej farbe.

Okres Žilina zostáva v COVID automate aj na budúci týždeň v bordovom druhom stupni ohrozenia.

Pre žilinský okres by už ďalšie sprísnenie opatrení nemalo hroziť. Žilina totiž získala žolíka, keď miera zaočkovanosti obyvateľov nad 50 rokov presiahla úroveň 65 percent. To by znamenalo, že okres s krajským mestom sa do čiernej nedostane.

Sprísnenie opatrení pocítia bytčianske reštaurácie, ktoré nebudú môcť vydávať jedlo ani v interiéri, ani na terase. Ostáva im len okienkový predaj alebo rozvoz. V čiernej fáze nemôžu fungovať už ani hotely a penzióny.

Pre bordové okresy platí, že svadby, kary a oslavy môžu byť len pre dvadsať očkovaných hostí. Pre neočkovaných a skupinu OTP sú zakázané fitnescentrá, a aqvaparky. Neočkovaní si môžu jedlo z reštaurácie vybrať iba cez okienko, pre túto skupinu sú neprístupné ubytovacie zariadenia, múzeá, galérie i knižnice.

