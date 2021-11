O spore diaľničiarov s bývalým zhotoviteľom Višňového rozhodne medzinárodná arbitráž

Národná diaľničná spoločnosť nesúhlasila s rozhodnutím medzinárodnej komisie pre riešenie sporov.

1. nov 2021 o 16:33 SITA

O pokračujúcom spore Národnej diaľničnej spoločnosti a bývalého zhotoviteľa stavby diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové, konzorcia Salini Impregilo a Dúha, rozhodne medzinárodná arbitráž.

Diaľničiari nesúhlasili s rozhodnutím medzinárodnej komisie pre riešenie sporov, ktorá podľa predsedu ich predstavenstva Juraja Tlapu dala exzhotoviteľovi Višňového za pravdu vo veciach, v ktorých nemala dať.

"A v podstate dnešný stav na stavbe mi dal za pravdu. Som rád, že som sa takto rozhodol," uviedol šéf NDS.

Z dôvodu, že ide o živý spor, Tlapa nepovedal, čo konkrétne sa NDS nepozdávalo na rozhodnutí komisie.

"To sú už asi veci, o ktorých nemôžem rozprávať," odpovedal.

V súvislosti s výškou finančných nárokov v arbitráži potvrdil, že ide o desiatky miliónov eur.

"Vzniklo to na základe toho, že sme nesúhlasili s rozhodnutím komisie na riešenie sporov, ani druhá strana nesúhlasila, tak preto je to už na arbitráži. A práve pri takomto konaní NDS si potrebovala zabezpečiť veľmi renomovanú právnickú kanceláriu," vysvetlil Tlapa s tým, že ide o zahraničnú advokátsku kanceláriu.

Pri ukončovaní zmluvného vzťahu s bývalým zhotoviteľom Višňového v roku 2019 sa bývalé vedenie NDS a taliansko-slovenské konzorcium dohodli na zriadení medzinárodnej komisie, ktorá mala riešiť ich nároky, pričom sa mali podriadiť jej rozhodnutiu.

To bolo podľa Tlapu neprípustné a nevýhodné pre NDS, čiže nesúhlasili s rozhodnutím komisie a nasleduje arbitráž.

Diaľničiari si v komisii uplatnili nárok vo výške takmer 15 mil. eur za to, že vtedajší zhotoviteľ nesplnil míľniky na prerazenie tunela a dokončenie betónovej vozovky v tuneli.

Zhotoviteľ predtým odmietal zmluvnú pokutu uhradiť. NDS vzniesla voči zhotoviteľovi aj nároky pre chyby diela a projektovej dokumentácie.

Zhotoviteľ si zas uplatnil nároky napríklad na posun míľnikov pre zhoršenú geológiu v tuneli. S výstavbou úseku D1 začal v lete 2014, stavbu za zmluvnú cenu takmer 410 mil. eur bez DPH mal odovzdať do konca roka 2019. S prácami výrazne meškal, navyše žiadal zvýšiť zmluvnú cenu zhruba o sto miliónov eur.

Napokon sa s NDS dohodol na predčasnom ukončení zmluvy. S dostavbou nedokončenej diaľnice začalo v máji tohto roka združenie na čele so spoločnosťou Skanska SK, a.s., práce zhruba za 255 mil. eur bez DPH má dokončiť do konca roka 2023.