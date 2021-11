Hanbu si neurobili. Čerstvo zasnúbený kapitán Belej Marek Ševčík (nielen) o futbale

S 29-ročnou oporou ŠK Belá o pohárovom zápase, lige, rodine či podnikaní.

31. okt 2021 o 19:04 Matej Martinčo

BELÁ. Jedným z najlepších hráčov na ihrisku bol v stredajšom pohárovom zápase Belej proti Vranovu nad Topľou útočník Marek Ševčík. Domáci kapitán robil hosťujúcej obrane problémy a dostal sa do viacerých sľubných šancí. Pri tej najväčšej – v 20. minúte, kedy sa postavil k zahrávaniu jedenástky, však zohrala veľkú úlohu smola. S útočníkom Belej sme rozprávali nielen o futbale, ale aj o jeho rodine, zásnubách či podnikaní so zmrzlinou.

Marek Ševčík Dátum narodenia: 6. 7. 1992 Vek: 29 rokov Pozícia: útočník Predchádzajúce kluby: Celú kariéru trávi v klube ŠK Belá s výnimkou pôsobenia v Slavii a Dukle Praha (žiaci aj dorast) Obľúbený klub: Real Madrid Futbalový vzor: v detstve Luis Figo, neskôr Cristiano Ronaldo

Takto zneli prvé slová 29-ročného útočníka po záverečnom hvizde. „Ťažko sa mi to hodnotí, pretože hlavne ja som zahodil viacero šancí. Už po prvom polčase sme mohli vyhrávať. Myslím, že sme hrali dobre, miestami aj lepšie ako súper. Vranov mal síce viac z hry, ale v šanciach sme mali navrch my. Dnes nám to zrejme nebolo súdené,“ povedal Marek Ševčík.

Okrem neho zahodil v prvom polčase tesne pred jeho koncom práve po Ševčíkovej prihrávke stopercentnú tutovku Švec. „V šatni som povedal, že keby som behal aj 100 hodín, tak ten gól nedám. Ale odohrali sme kvalitné stretnutie. Aj fanúšikovia boli spokojní, to je základ. Je to škoda, ale hanbu sme si určite neurobili,“ doplnil s tým, že taktikou domácich bolo trpezlivo vyčkávať na protiútoky. „Keďže máme silný útok, vedeli sme, že sa do príležitostí dostaneme. Aj sme si viaceré vypracovali, ale nepremenili sme ich,“ povzdychol si.

Pri penalte sa mu pošmykla noha

Stretnutie sa mohlo vyvíjať inak, ak by Marek Ševčík poslal v 20. minúte svoje mužstvo premenenou penaltou do vedenia. Aj keď poslal loptu za chrbát Emila Sudimáka, tesne pred realizáciou pokutového kopu však zastal, čo nové pravidlá nedovoľujú. Namiesto gólovej radosti uvidel z rúk hlavného rozhodcu žltú kartu.

V uzamknutej časti článku s Marekom Ševčíkom sa dočítate: - čo sa stalo pri zahrávaní osudnej jedenástky - ako zhodnotil jesennú časť - aký faktor by mohol hrať na jar v ich prospech - s čím nie je so sebou spokojný - čo je podľa neho najsilnejšou zbraňou súčasného kádra Belej - ako opísal spoluprácu s útočníkmi Petrom Mintáchom a Jozefom Žingorom - pri jeho absencii je kapitánom Tomáš Laščiak, čo povedal na jeho adresu? - ako prebiehali zásnuby, ktoré si naplánoval na dcérkine prvé narodeniny a kedy pred svojou priateľkou Šarlot pokľakol - či bol pred týmto dôležitým životným okamihom nervózny - už tretí rok sa Marek Ševčík venuje v Česku podnikaniu s rolovanou zmrzlinou. V čom spočíva výroba tejto pochúťky? - ktorá príchuť patrí medzi jeho najobľúbenejšie

Čo sa pri dôležitom okamihu stalo?