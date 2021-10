Žilinská gastroenterológia využíva novú metódu. Umožňuje záchytiť ochorenia zažívacieho traktu

Vnútro tráviaceho traktu zobrazuje ultrazvuková sonda nachádzajúca sa na konci ohybnej endoskopickej trubice.

26. okt 2021 o 9:11 Branislav Koscelník

ŽILINA. Oddelenie gastroenterológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline dočasne zaviedlo novú diagnostickú a liečebnú metódu pri ochoreniach pankreasu a zažívacieho traktu.

Podľa informácii hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej, endoskopická ultrasonografia umožňuje záchyt ochorení zažívacieho traktu vo včasnejšom štádiu a presnejšie stanovenie diagnózy, čím výrazne prispieva k zefektívneniu liečby.

V októbri vyšetrili prvých deviatich pacientov. Ako uviedol lekár ambulantného centra gastroenterológie FNsP Žilina Dušan Polák, cieľom je zlepšiť dostupnosť endoskopickej ultrasonografie ľuďom, ktorí ju potrebujú a skvalitniť tak ich zdravotnú starostlivosť.

„Pacientov s ochoreniami pankreasu, ale aj iných orgánov zažívacieho traktu, neustále pribúda. Je to spôsobené moderným životným štýlom a taktiež starnutím populácie,“ priblížil gastroenterológ žilinskej nemocnice Dušan Polák, podľa ktorého je veľmi dôležité odhaliť problémy včas.

„Napríklad rakovina pankreasu sa často zachytí až v pokročilejšom štádiu, kedy sa prejavujú komplikácie a nezriedka už metastázuje do iných orgánov. Diagnostika v neskorom štádiu nám razantne obmedzuje možnosti liečby, v lepšom prípade je ochorenie liečiteľné operačne, avšak mnohokrát je pokročilé a ostáva nám len paliatívna liečebná stratégia,“ zdôraznil Dušan Polák.

Endoskopickú ultrasonografiu robia v Žiline za odbornej pomoci lekára z martinskej nemocnice, skúseného gastroenterológa Petra Uhríka.

„Zatiaľ máme prístroj vypožičaný, no veríme, že do budúcna sa nám ho podarí získať natrvalo. Vďaka tomuto vyšetreniu dokážeme ochorenie nielen lepšie a presnejšie vidieť, ale zároveň odobrať vzorku na histologické zhodnotenie. Je to unikátna metóda, ktorá je pre našich pacientov veľmi potrebná,“ dodal gastroenterológ Dušan Polák.