Neuznaný gól Tepličky v derby so Stráňavami, Bánová v oslabení nedala penaltu

Komentáre k zápasom 13. kola III. a IV. ligy.

25. okt 2021 o 14:06 Matej Martinčo

Zápasmi 13. kola napísala cez víkend III. a IV. liga záverečnú jesennú kapitolu. Koniec polovice súťaže nevyšiel Bánovej. Tá sa v poslednom období výsledkovo trápila a nezlomila to ani v Liptovskom Hrádku. V zápase na Liptove už od 41. minúty dohrávala v oslabení a v druhom polčase Ľuboš Horecký nepremenil pokutový kop.

Vo IV. lige bolo na programe derby medzi Tepličkou nad Váhom a Stráňavami. Domáci skórovali pred záverom prvého polčasu, ale ich presný zásah nakoniec hlavný rozhodca po porade s vlajkovým neuznal. Aj keď tomuto stretnutiu chýbalo korenie v podobe gólov, bolo sa na čo pozerať.

Jesennú časť zakončila víťazstvom Rosina. Zverenci Tomáša Bolibrucha zdolali v bojovnom zápase Závažnú Porubu 2:1. Lahôdkou pre oči futbalového fanúšika bol gól domáceho kapitána Martina Hruboša z 85. minúty.

III. liga Stred

MŠK Rimavská Sobota – FK Čadca 4:2 (1:2)

Góly: 6. M. Tannhauser, 53. C. Juhász, 68. C. Langa, 72. P. Petrán – 40. a 44. R. Práznovský. ŽK: Vargic, Petrán, Juhász – Práznovský, Kubalák, Špila. Rozhodoval Holas, 220 divákov.

DOMÁCI: J. Slaniniak – C. Langa, M. Juhaniak, T. Fajčík (70. M. Toure), E. Suja, D. Kalmár (85. A. Koós), C. Juhász, M. Vargic, M. Tannhauser, P. Petrán, J. Šulek (88. J. Balog).

HOSTIA: D. Bobok – D. Rucek, D. Prívara, T. Tlelka, D. Kubalák (83. M. Tvrdý), M. Špila, T. Pohančeník, T. Dyroff, R. Práznovský (78. Š. Jarabek), M. Šmahajčík, R. Putyra (58. P. Zubka).

Do zápasu lepšie vstúpili domáci, keď v 6. minúte využili chybnú rozohrávku hostí a zásluhou Tannhausera šli do vedenia – 1:0. Zápas sa odohrával medzi 16-tkami, no predvádzaná hra dosahovala len veľmi slabú úroveň. Päť minút pred koncom prvého dejstva vyrovnal po peknej akcii Čadce Práznovský – 1:1. O pár sekúnd neskôr Dyroffa v pokutovom území fauloval Slaniniak, no píšťalka hlavného arbitra pri zákroku hodnom červenej karty záhadne mlčala. Aj napriek spornej situácii sa mužstvu hostí podarilo stav otočiť. V 44. minúte Dyroff bojovne uvoľnil Práznovského, ktorý pridal svoj druhý gól v zápase – 1:2.

V druhom polčase mala z hry viac domáca Rimavská Sobota, aj vďaka rozhodcom, ktorí nechceli hostí pustiť za polovicu. Na bránu Čadce sa valila štandardka za štandardkou. Vyrovnanie na seba nenechalo dlho čakať. Dlhý nákop gólmana a zdatný dribling Juhásza znamenal zmenu skóre na 2:2. Z množstva nebezpečných situácií v okolí hosťujúcej 16-tky plynuli chyby Čadce. Domáci v krátkom časovom slede udreli dvakrát po hlavičkových zakončeniach Langu a Petrána, náskok bol tak hneď dvojgólový. Zápas hrubo ovplyvnili rozhodcovia, ktorí Čadci ukrivdili aj v Žarnovici. Hostia veria, že výborná divácka podpora z jesene ostane a pomôže získať dôležité body v jarnej časti.

ŠKM Liptovský Hrádok – TJ Jednota Bánová 2:1 (1:0)

Góly: 37. A. Daniel Pereira Schneeweiss, 64. L. Janigloš – 54. M. Hrošovský. V 68. minúte nepremenil Ľ. Horecký (Bánová) pokutový kop. ŽK: D. Tutura – Š. Káčer. ČK: 41. R. Konečný (Bánová). Rozhodoval Tapfer, 95 divákov.

DOMÁCI: D. Tutura – S. Kočiščin, D. Britaňák (72. T. Čajnák), S. Hatala, S. Ilijin (46. O. Nehila), A. Daniel Pereira Schneeweiss (86. M. Hanula), M. Ferenc, P. Hutník (90. M. Šintaj), P. Šimonovič, H. Ogino, L. Janigloš.

HOSTIA: P. Kosa – B. Ďurana, S. Bičan (86. D. Kothaj), Ľ. Horecký, M. Kubena, Š. Káčer, R. Konečný, M. Dusa, S. Lazar (73. M. Šoška), A. Majštiník, M. Hrošovský (73. A. Bechný).

Futbalisti Bánovej cestovali v záverečnom jesennom kole na ihrisko Liptovského Hrádku, ktorý sa nachádza v dolnej polovici tabuľky. Pre futbalistov mestskej časti Žiliny to nebol vôbec jednoduchý zápas.