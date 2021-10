Halloweenska tekvica vs. kalifornské dážďovky. Žilinčan chystá 168 hodinový stream

Projekt spúšťajú v pondelok 25. októbra.

22. okt 2021 o 16:14 Branislav Koscelník

ŽILINA. Najskôr poslúžia ako strašidelná halloweenska zábava a po nej skončia v odpade. Stovky ton tekvíc smeruje po Halloweene väčšinou na skládky odpadu a pritom by nemuseli.

Aktivista Michal Vavrík upozorňuje, že len vo Veľkej Británii si ľudia vyrežú a vystavia až 4 milióny kusov tekvíc, čo je asi 18-tisíc ton odpadu, ktorý mohol byť skompostovaný.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako sa uchytí novodobá tradícia s vyrezávaním tekvíc na Slovensku a koľko bioodpadu poputuje do košov v tomto roku, ťažko odhadovať. Ale ak by každý desiaty Slovák v produktívnom veku kúpil jednu tekvicu na Halloween, tak by na Slovensku svietilo 370-tisíc lampiónov z tekvičiek, ktoré by naplnili viac ako šesťdesiat nákladných áut.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež FOTO: Višňové hlási pokrok. Pozrite sa, ako to vyzerá v tuneli Čítajte

„Tekvice ľudia kupujú nie preto, aby ich skonzumovali, ale ako dekoráciu. Ak sú ešte upravené, človek to automaticky berie, že tekvica patrí do koša. Lenže aj dekorácia je organický odpad. Ak z nej odstránime umelé časti, celá tekvica môže byť skompostovaná,“ upozorňuje propagátor kompostovania v Žiline Michal Vavrík.

Pripomenul, že okrem toho, že takéto znehodnotenie tekvice je plytvanie jedlom, je tekvica vyhodená do koša nebezpečná. Organický odpad na skládke hnije a vytvára škodlivý skleníkový plyn metán. Metán má 20-násobne vyšší otepľujúci účinok ako oxid uhličitý.

Dva kilogramy dážďoviek v akcii