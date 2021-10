COVID automat: Žilina má žolíka, okresy Žilina a Bytča budú bordové

Situácia v žilinskej Fakultnej nemocnici je zatiaľ stabilná.

21. okt 2021 o 9:27 Branislav Koscelník

ŽILINA. Okresy Žilina i Bytča sa prepadli v COVID automate do druhého stupňa ohrozenia a od pondelka sa prefarbia na bordovo. Ešte viac sa tak sprísnia opatrenia v žilinskom regióne, ktorý patrí v tretej vlne pandémie medzi najviac postihnuté územia.

Pre žilinský okres sú budúcotýždňové opatrenia najprísnejšie a ďalšie sprísnenie by už nemalo hroziť. Žilina totiž získala žolíka, keď miera zaočkovanosti obyvateľov nad 50 rokov presiahla úroveň 65 percent. To by znamenalo, že okres s krajským mestom sa do čiernej nedostane.

Pre získanie ďalšieho žolíka, ktorým je 75-percentná miera zaočkovanosti ľudí vo veku 50+, sa musí k očkovaniu odhodlať ešte ďalších 5577 obyvateľov okresu Žilina po päťdesiatke.

Postupné zhoršovanie

Pandemická situácia sa nielen v žilinskom regióne z týždňa na týždeň zhoršuje. Potvrdil to riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline Martin Kapasný.

„V 41. kalendárnom týždni bolo zaznamenaných v okrese Žilina 805 nových PCR prípadov oproti 588 prípadov v 40. kalendárnom týždni. V okrese Bytča to bolo 82 prípadov oproti 42. Zhoršuje sa situácia aj v Žilinskom kraji, kde bolo zistených 2490 nových PCR prípadov oproti 1914. Žilinský kraj je po Prešovskom kraji kraj s druhým najvyšším počtom nových prípadov na Slovensku,“ zverejnil informácie regionálny hygienik.

Potvrdil, že v školách bolo minulý týždeň rozhodnutím žilinskej hygieny uzatvorených 91 tried celkovo v 67 školách, pričom v karanténe bolo 1648 žiakov a 44 pedagogických pracovníkov. V 40. kalendárnom týždni to bolo 96 tried v 61 školách. V karanténe bolo 1704 žiakov a 54 pedagogických pracovníkov. Okrem toho je zatvorených niekoľko materských škôl, kde situáciu komplikuje vírus bežnej chrípky.

Svadby pre hŕstku očkovaných

Okresy Žilina i Bytča sa od pondelka zafarbia na bordovo. Pre obyvateľov to znamená sprísnenie opatrení. Svadby, kary a oslavy môžu byť len pre dvadsať očkovaných hostí. Pre neočkovaných a skupinu OTP sú zakázané fitnescentrá, a aqvaparky. Neočkovaní si môžu jedlo z reštaurácie vybrať iba cez okienko, pre túto skupinu sú neprístupné ubytovacie zariadenia, múzeá, galérie i knižnice.