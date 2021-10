Výrub stromov vyvolal diskusie. Padli pre výstavbu atletického štadióna

Výrub otvoril diskusiu o prínose vzrastlých stromov.

19. okt 2021 o 16:18 Branislav Koscelník

ŽILINA. Sedemdesiat stromov, ktoré padli za obeť výstavbe atletického štadióna na ulici Vysokoškolákov, neprestáva vyvolávať diskusie.

Žilinská univerzita a mesto Žilina spustili výstavbu moderného ľahkoatletického areálu v hodnote 2 milióny eur.

Dlho očakávaný projekt priniesol hneď po spustení stavebných prác výrub, ktorý mnohých prekvapil. Mestskí poslanci tvrdia, že o zásahu do aleje nevedeli a o zámere nemala informácie ani mestská Komisia životného prostredia a ani Inšpekcia životného prostredia.

Prorektor pre rozvoj Žilinskej univerzity v Žiline Josef Vičan postup obhajuje tým, že správny orgán posúdil ekologické a estetické funkcie drevín na pozemku, ako aj funkciu a význam drevín pre životné prostredie a rozhodol o schválení ich výrubu.

V článku sa dočítate Prečo stromy vyrúbali

Ako sa podľa botaničky Květy Kickovej prejaví strata 70 stromov

Čo konkrétne zainteresovaným vyčíta

Aké stromy vysadia v rámci náhradnej výsadby

„Predmetné dreviny rastú v kolízii s plánovanou výstavbou a prevádzkou atletického oválu a plánovanou prekládkou inžinierskych sietí, ktorá je nevyhnutná pre realizáciu oválu. Počas prác by dreviny tvorili priamo prekážku, prípadne by boli ťažko poškodené koreňové sústavy a dreviny by s najväčšou pravdepodobnosťou odumreli. Časť drevín má zníženú fyziologickú a estetickú hodnotu, čo bolo zohľadnené pri výpočte spoločenskej hodnoty drevín,“ tvrdí Josef Vičan s tým, že v okolí zostane naďalej dostatočný počet drevín, ktoré budú na území plniť svoje funkcie.

Silná vôľa zachovať stromy

Botanička Květa Kicková vyčíta zainteresovaným, že výrub nekomunikovali s verejnosťou, ani nekonzultovali s odborníkmi.