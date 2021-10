Školské skupiny detí a mládežnícke tímy majú vstup na Ligu majstrov zadarmo

Zápas bude v režime OTP (osoba plne očkovaná, testovaná alebo prekonala COVID-19).

18. okt 2021 o 11:04 Matej Martinčo

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina U19 sa pri svojej historicky druhej účasti v mládežníckej Lige majstrov predstavia v odvete 1. kola majstrovskej vetvy proti PAOK-u Solún už v stredu 20. októbra o 16:30 hod. na Štadióne MŠK Žilina. Držitelia permanentiek, školské skupiny detí a mládežnícke tímy majú možnosť prísť podporiť Šošonov zadarmo.

Článok pokračuje pod video reklamou

Stačí nahlásiť na mail mskzilina@mskzilina.sk názov školy alebo mládežníckeho tímu do pondelka 18. októbra do 20:00 hod. Zároveň je potrebné zaslať aj meno a telefónne číslo doprovodu (zodpovednej osoby za danú skupinu) a menný zoznam všetkých členov skupiny.

Ostatní fanúšikovia môžu prísť podporiť mladých Žilinčanov za symbolickú sumu 1€. Vstupenky už je možné zakúpiť jednoducho cez sieť Ticketportal.

V prvom stretnutí v Grécku sa zrodila vysoká výhra žltozelených 5:1. V prípade postupu do druhého kola by sa mali Šošoni stretnúť s jedným z dvojice Apoel Nikózia (Cyprus) a Kajrat Almaty (Kazachstan) (prvý zápas skončil na Cypre remízou 1:1). Termíny duelov druhého kola sú 3. november (hralo by sa pod Dubňom) a 24. november (odveta u súpera).

Na mládežnícky futbalový sviatok bude otvorená západná i východná tribúna a zápas sa uskutoční v podobnom režime ako stretnutia "A"-tímu.

Zápas bude v režime OTP (osoba plne očkovaná, testovaná alebo prekonala COVID-19).

V dobe začiatku hromadného podujatia bude musieť fanúšik (podľa opatrení, ktoré platia od pondelka 16. augusta):

disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19:

- nie starším ako 72 hodín v prípade RT-PCR alebo LAMP testu,

- nie starším ako 48 hodín v prípade ATG testu,

alebo potvrdením o očkovaní proti ochoreniu Covid-19:

- najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovania s jednodávkovou schémou,

- najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovania s dvojdávkovou schémou,

- najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovania, ak bola prvá dávka očkovania podaná do 180 dní od prekonania COVID-19,

Akceptované je aj oficiálne potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 nie staršie ako 180 dní.

Výnimka platí pre dieťa do 12 rokov, ktoré nemusí byť testované ani očkované. Musí však mať zakúpenú vstupenku, resp. byť na mennom zozname.

Informácie pochádzajú z webu mskzilina.sk